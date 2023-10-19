搭飛機準備降落！螢幕突跳1畫面 「機上一堆人照做」7萬人朝聖
搭飛機的時候會依照不同的艙等而有不同服務品質跟座位大小，而大家最常搭乘的經濟艙一般座位都不是非常大，如果是搭長途飛機的話，難免時不時要起來稍微伸展一下。而近日網紅「布萊N機票達人」就分享自己從LA搭機回首爾的時候，座位螢幕突然跳出「要大家伸展操」的畫面，結果沒想到機上一堆人跟著伸展，照片引來7萬多人朝聖按讚，相當逗趣。
記者張嘉哲/綜合報導
網紅「布萊N機票達人」日前在臉書貼文指出「從LA飛回首爾飛機要降落了，座位螢幕出現大家下機前可以一起做個伸展操的畫面，看著畫面我暗笑心想：誰會跟著做啦！結果抬頭一看............」只見貼出的照片，每個座位螢幕都出現伸展操的畫面，而在布萊N前面的多位乘客，都做出跟螢幕一模一樣的動作。
該照片曝光後，截至目前為止已經有超過7.5萬人朝聖按讚，不少人笑翻表示「好好笑，沒想到跟著做的人這麼多」、「抓到了齁！就你不合群哈哈哈」、「太好笑了，我之前長途飛機也這樣，想說誰要做，結果一堆人都有做」、「韓亞航的也會（首爾-LA) ， 當下的感覺是和彼此陌生的乘客之間突然有了一點共同連結，很妙的」、「我之前也跟陌生人一起做伸展操哈哈哈」。
而貼文也釣出不少名人，像是網紅這群人的董仔、李明川等都表示自己如果搭飛機看到伸展操也會跟著做，讓布萊恩驚訝的表示「真的假的啦」，透露自己雖然看到很多人在伸懶腰，但是拍完照自己還是沒有跟著做，是個相當有趣的經驗。