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台灣經典汽水「以為是可樂」　陸生一喝黑松沙士嚇爆：滿嘴膏藥味

▲台灣超商飲料櫃種類琳瑯滿目，不過有陸生來台試喝台灣經典汽水「黑松沙士」，一口就被滿嘴膏藥味嚇爆。（圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣超商飲料櫃種類琳瑯滿目，不過有陸生來台試喝台灣經典汽水「黑松沙士」，一口就被滿嘴膏藥味嚇爆。（圖／記者張嘉哲攝）

記者徐銘穗/綜合報導

在台銷售73年的經典飲料「黑松沙士」被視為在地台灣味。一名陸生表示，她近日第一次見到台灣獨有汽水「黑松沙士」，起初以為是可樂，沒想到嘗鮮喝一口就被「膏藥味」嚇爆，直說是她「在台灣喝過最難喝的飲料」。有台灣網友看完點頭留言說：「台灣人很愛，外地人能接受的不多。

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據悉，黑松沙士是改良美國流行飲料Root beer，再加入獨特秘方調配，自1950年上市以來，黑松沙士成為台灣獨特的飲料飲品，也曾有黑松沙士加鹽或加生雞蛋混飲可舒緩感冒不適，以及中暑喝黑松沙士可解暑等都市傳說。

原PO在小紅書貼出照片，只見桌上擺滿各式食物、零食與3大罐飲料，當中只有黑松沙士維持9分滿高度。她說從沒喝過黑松沙士，第一眼以為是可樂，但只喝一口就被滿嘴膏藥味嚇到。

▲陸生分享桌上照片，唯獨黑松沙士仍有9分滿。（圖／翻攝小紅書）
▲陸生分享桌上照片，唯獨黑松沙士仍有9分滿。（圖／翻攝小紅書）
有台灣網友表示認同，留言說：「我女兒喝第一口吐了」、「台灣人很愛，外地人能接受的不多」，有網友分享心中最可怕的飲料，「身為台灣人的我認為津津蘆筍汁才是最可怕的（失禮）」。中國網友也回應說「目前在台灣這麼多年，還沒有飲料可以超越它在我心裡難喝的排行榜」。

不過，也有不少擁護者留言「這才是最正港的台灣味」、「所有汽水我只喝這個，一生最愛」、「在台灣熱炒店簡直熱銷耶」。也有中國網友護航說：「第一次去台灣旅遊喝了就愛上，明明很好喝啊」。

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