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李善均遭毒販勒索3億封口費！身心受折磨　經紀公司反撲要提告

▲南韓影帝李善均涉嫌吸毒，遭到毒販勒索3億元韓幣，身心遭受重大折磨。（圖／資料照）
▲南韓影帝李善均涉嫌吸毒，遭到毒販勒索3億元韓幣，身心遭受重大折磨。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

南韓知名演員李善均19日爆出涉嫌吸毒，正在被警方調查中，經紀公司HODU& Entertainment目前僅表示仍在確認事實，會誠實配合警方調查，造成社會困擾很抱歉，並未明確坦承犯罪事實，不過韓媒深入踢爆，警方調查涉毒者包括李善均等8人，此事傳出後，供毒者看中李善均知名度高，竟向他開口威脅勒索2、3億元韓幣金額（約479〜718萬元台幣），讓涉毒案真實性不斷升高。

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▲李善均三天兩夜只睡2小時。（圖／華映）
▲經紀公司表示李善均會誠實配合警察調查。（圖／華映）
根據韓國警方聲明，包含一名L姓演員（李善均）等8人涉嫌染毒，疑似在住處多次吸大麻，警方表示案件仍在調查中，尚未確認當事人的犯罪事實，但風聲走漏後，其中一位供毒商看中李善均知名度高，較擔心聲譽受損，隔天就向李善均勒索2到3億元韓幣的金額，要求作為封口費。

HODU&U娛樂今（20）日承認李善均是涉案者，會誠實接受相關單位調查，並未直接坦承吸毒事實，並表明他同時是受害者，因為該事件傳出後，一名供藥商開口勒索3億元韓幣，讓藝人身心受極大折磨，未來會向對方提告，經紀公司也要求外界謹慎發言，不要惡意造謠，否則會採取法律手段。

▲南韓藝人李善均（左圖）吸毒，許光漢韓劇《No Way Out》慘遭停拍，經紀公司回應：「一切按照劇組原定計畫拍攝進行。」（圖／華映、一起娛樂）
▲南韓藝人李善均（左圖）吸毒，許光漢韓劇《No Way Out》慘遭停拍，經紀公司回應：「一切按照劇組原定計畫拍攝進行。」（圖／華映、一起娛樂）
不過，經紀公司的曖昧發言，讓網友認為已經坐實了李善均犯罪事實，狠酸「確認事實還要多久？」、「如果沒吸毒，怎會被勒索威脅？」、「這故事可以翻拍成韓劇或電影了」，更多人心疼許光漢剛闖蕩韓國演藝圈就被牽連，他參演的韓劇《無路可逃》（No Way Out）男主角就是李善均，整個劇組恐面臨停拍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
 

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