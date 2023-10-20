李善均遭毒販勒索3億封口費！身心受折磨 經紀公司反撲要提告
南韓知名演員李善均19日爆出涉嫌吸毒，正在被警方調查中，經紀公司HODU& Entertainment目前僅表示仍在確認事實，會誠實配合警方調查，造成社會困擾很抱歉，並未明確坦承犯罪事實，不過韓媒深入踢爆，警方調查涉毒者包括李善均等8人，此事傳出後，供毒者看中李善均知名度高，竟向他開口威脅勒索2、3億元韓幣金額（約479〜718萬元台幣），讓涉毒案真實性不斷升高。
記者江芷稜／綜合報導
根據韓國警方聲明，包含一名L姓演員（李善均）等8人涉嫌染毒，疑似在住處多次吸大麻，警方表示案件仍在調查中，尚未確認當事人的犯罪事實，但風聲走漏後，其中一位供毒商看中李善均知名度高，較擔心聲譽受損，隔天就向李善均勒索2到3億元韓幣的金額，要求作為封口費。
HODU&U娛樂今（20）日承認李善均是涉案者，會誠實接受相關單位調查，並未直接坦承吸毒事實，並表明他同時是受害者，因為該事件傳出後，一名供藥商開口勒索3億元韓幣，讓藝人身心受極大折磨，未來會向對方提告，經紀公司也要求外界謹慎發言，不要惡意造謠，否則會採取法律手段。
不過，經紀公司的曖昧發言，讓網友認為已經坐實了李善均犯罪事實，狠酸「確認事實還要多久？」、「如果沒吸毒，怎會被勒索威脅？」、「這故事可以翻拍成韓劇或電影了」，更多人心疼許光漢剛闖蕩韓國演藝圈就被牽連，他參演的韓劇《無路可逃》（No Way Out）男主角就是李善均，整個劇組恐面臨停拍。
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