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金鐘58／國寶陳明章拒領獎：我不是中國人！奪台灣獎台上嗨唱跳舞

▲「國寶級民謠大師」陳明章（右）、蕭詩偉以《聽！台灣在唱歌》拿下「自然科學及人文紀實節目主持人獎」；陳明章曾拒領中國獎項：「我不是中國人」，今日奪金鐘獎卻開心唱歌又跳舞。（圖／NOWnews攝影中心）
▲「國寶級民謠大師」陳明章（右）、蕭詩偉以《聽！台灣在唱歌》拿下「自然科學及人文紀實節目主持人獎」；陳明章曾拒領中國獎項：「我不是中國人」，今日奪金鐘獎卻開心唱歌又跳舞。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／台北報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，「自然科學及人文紀實節目主持人獎」由節目《聽！台灣在唱歌》陳明章、蕭詩偉拿下，還在台上開心嗨唱〈流浪到淡水〉舞動身體；「國寶級民謠大師」陳明章先前在高雄電影節透露，曾拒絕接受中國大陸媒體《南方日報》頒發的「全中國十大唱片」冠軍獎盃：「我不是中國人！」

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▲「國寶級民謠大師」陳明章（右）、蕭詩偉，以《聽！台灣在唱歌》拿下「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲「國寶級民謠大師」陳明章（右）、蕭詩偉，以《聽！台灣在唱歌》拿下「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。（圖／NOWnews攝影中心）
蕭詩偉上台先感謝製作單位，接著對陳明章說：「謝謝老師帶我台灣走透透、吃香喝辣！」「國寶級民謠大師」陳明章滿臉笑容的以台語發表感言：「最感謝的是有兩位美麗的製作人，一個叫做蔚運和翠芸找我們做節目，第二個感謝的是民視，謝謝大家！」迅速致謝完，兩人在台上開心演唱金門王、李炳輝主題曲〈流浪到淡水〉，還一邊舞動身體，相當有趣。

▲國寶級民謠大師陳明章，曾拒絕北京的表演邀約。（圖／高雄電影節）
▲國寶級民謠大師陳明章，曾拒絕中國大陸頒發的獎項，展現愛國情懷。（圖／高雄電影節）
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

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