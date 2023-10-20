金鐘58／國寶陳明章拒領獎：我不是中國人！奪台灣獎台上嗨唱跳舞
第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，「自然科學及人文紀實節目主持人獎」由節目《聽！台灣在唱歌》陳明章、蕭詩偉拿下，還在台上開心嗨唱〈流浪到淡水〉舞動身體；「國寶級民謠大師」陳明章先前在高雄電影節透露，曾拒絕接受中國大陸媒體《南方日報》頒發的「全中國十大唱片」冠軍獎盃：「我不是中國人！」
記者黃雅琪／台北報導
蕭詩偉上台先感謝製作單位，接著對陳明章說：「謝謝老師帶我台灣走透透、吃香喝辣！」「國寶級民謠大師」陳明章滿臉笑容的以台語發表感言：「最感謝的是有兩位美麗的製作人，一個叫做蔚運和翠芸找我們做節目，第二個感謝的是民視，謝謝大家！」迅速致謝完，兩人在台上開心演唱金門王、李炳輝主題曲〈流浪到淡水〉，還一邊舞動身體，相當有趣。
第58屆金鐘獎節目類下午5點星光大道登場，晚間7點舉行頒獎典禮，播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。