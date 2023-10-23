挖呀挖老師改唱快嘴饒舌兒歌！眾見歌詞「GGBond」傻眼：怎怪怪的
今年5月份時「挖呀挖老師」黃老師靠一首〈小小花園〉爆紅，在各個影音平台都能聽到該首歌曲，也引來許多人爭相模仿，造成一股熱潮。近日，挖呀挖老師再度於抖音平台上傳新歌〈天上地下唯我GG〉，但曲風卻突然變成饒舌兒歌，且歌詞內容還不斷出現「GGBond」，引來網友們熱烈討論「風格好像變了」、「歌詞怪怪的」。
記者賴禹妡／綜合報導
挖呀挖老師日前在抖音上傳新歌〈天上地下唯我GG〉，只見她身穿黑色套裝內搭白色襯衫，頂著精緻妝容手拿寶特瓶，面對鏡頭演唱新歌，但聽起來卻和過去童趣的曲風完全不同，而是節奏輕快、帶點饒舌風格。
挖呀挖老師不僅歌曲風格明顯改變，且歌詞內容也與一般兒歌有別，「哦哦哦，天上地下，唯我GGBond，你好，美麗的小姐，我的名字叫做Bond，沒錯就是傳說那個GGbond，你美麗又善良，你大方又端莊，能不能幫我小弟鬆個綁」，引來不少粉絲錯愕。
影片曝光後，仍有許多網友稱讚挖呀挖老師「老師還是挺可愛」、「聲音還是好好聽呀」、「老師挺美的」，但也有人直言「風格好像變了」、「歌詞怪怪的」、「聲音不一樣，是否變音處理，不過還是一樣好聽」。