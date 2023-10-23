李景白扛金鐘砲火再發聲：沒得獎有權利不開心！呼籲「尊重評審」
擔任今年第58屆金鐘獎節目類的評審總召李景白，因昨（22）日分享評選過程與心得後，不僅引來砲火，好友詹仁雄更是跑來留言開戰，掀起外界關注，稍早，李景白為金鐘獎再度發聲，強調自己並未針對任何人，「只是希望大家能更理解評審的工作，進而尊重評審，沒得獎當然有權利不開心，換成我也是一樣。」
記者詹鎰睿／綜合報導
李景白聲明，金鐘獎已經結束，他不再是總召，「我發表的看法既不代表金鐘獎也不代表其他任何人，單純只是我自己。」至於先前說的「貶低他人」一詞，李景白解釋，「單純就是我個人不喜歡用你錯我對的方式談事情，先踩別人再來討論事情不是我喜歡的方式，絕對沒有針對任何人。」
接著李景白以「綜藝節目獎」的定義為例子，「音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競賽節目）、才藝表演、短劇、遊戲、競賽等元素為內容之節目。」因此，舉凡音樂、表演、遊戲與競賽等不同類型的節目，都能作為綜藝節目，且都有資格報名。
李景白進一步指出，節目還包含棚內與外景，還必須加上其他因素考量，像是攝影、燈光、聲音、創意、執行、流程、主持、演出、剪輯、娛樂效果等等，無法從單一角度評選，而在評審團中，有導播、有主持人、也有製作人，紛紛依據自己專業與觀點互相陳述，提供給每一位評審做思考，再來決定要支持哪部作品。
李景白直言，「若說評審沒有資格不專業，其實是很不公平的說法，大家各有專職，沒有人是外行，無論是那一種角度的說法，都有另外一個相對角度出現，也所以我會說，是以節目的整體來看，是結合所有的元素來決定。」
最後，李景白表示，這種依據主觀認定的辯證，從來不會有明確的對錯，也不是在網路上三言兩語就可以說清楚的，「我只是希望大家能更理解評審的工作，進而尊重評審，沒得獎當然有權利不開心，換成我也是一樣，但真的無須把評審當成箭靶。」