章子怡離婚汪峰！黃安2年前洩密被禁言 今他臭屁：大家沒配合好
章子怡跟汪峰今（23）日宣布離婚，「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛，這是兩個成年人共同的決定」，證實結束8年婚姻。早在2021年，黃安就曾爆料2人離異，因此慘遭微博噤聲，他晚間竟臭屁表示：「我唯一的問題，只是說早了！」
記者陳雅蘭／綜合報導
其實章子怡婚變傳了好幾年，黃安2021年在微博爆料過，朋友透露章子怡與汪峰離婚了，狠酸「難道，這才是2021年的壓軸大戲？」後來媒體求證雙方工作人員，對方均否認離婚，章子怡深夜氣到出面駁斥，還標註老公汪峰：「假的，峰哥明早該告誰（就）告誰！」火氣相當大，黃安也迅速陪笑臉道歉，事後微博遭短暫禁言。
如今章子怡、汪峰離婚，黃安竟幸災樂禍在微博發文：「我唯一的問題，只是說早了！我還因此被禁言、錄道歉視頻，唉，大家沒配合好。謝謝。」一語成讖令網友傻眼：「你是一開始就看到結局的人。」
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》、《臥虎藏龍》、《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《2046》、《十面埋伏》