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還在滑手機嗎？看螢幕快睜不開眼　營養師大推3項護眼食物

▲現代人離不開3C產品，許多民眾都會出現乾眼症的症狀，營養師建議，可以多攝取omega-3脂肪酸、五顏六色的蔬菜、維生素E等護眼。（示意圖／取自Shutterstock）
▲現代人離不開3C產品，許多民眾都會出現乾眼症的症狀，營養師建議，可以多攝取omega-3脂肪酸、五顏六色的蔬菜、維生素E等護眼。（示意圖／取自Shutterstock）

記者林志怡／台北報導

隨著現代人生活壓力大，3C產品使用時間越來越長，許多民眾硬生生滑出了乾眼症，營養師黃威杰說，有些民眾發現自己眼睛乾就會自己買眼藥水來點，但還沒找到原因時，千萬不要亂點，務必諮詢專業協助，平時也可以多補充omega-3脂肪酸、五顏六色的蔬菜、維生素E等護眼。

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黃威杰解釋，乾眼症背後有許多不同的原因，有些人是因為淚水分泌量下降；有些則是油脂分泌不足，導致眼內水分快速蒸發，也因為眼中水分蒸散太快，身體不自主想透過眨眼避免眼睛過度乾澀，所以部分患者會因為眼睛乾澀，導致眨眼頻率增加，也有同時缺乏水分分泌、又缺乏油脂分泌的混合型。

乾眼症的患者常常會出現眼睛灼熱感、常常覺得眼皮重、眼睛有騷癢感、畏光和發紅等症狀，黃威杰指出，民眾只要出現類似的狀況，建議都可以尋求專業眼科醫師評估、治療，避免自行使用眼藥水或是食鹽水。

此外，黃威杰也分享，其實可以透過飲食的幫助，來改善乾眼症狀，例如：補充omega-3脂肪酸，像是深海魚、亞麻仁油、南瓜籽等，都富含omega-3脂肪酸，可以幫助提高體內抗氧化能力，避免腺體細胞發炎損傷，導致分泌功能出現異常。

黃威杰說，多吃五顏六色的蔬菜也是護眼的好方法，這些蔬菜含有豐富的葉黃素、玉米黃素以及多種植化素，可以幫助眼睛吸收多餘藍光損傷，對於黃斑部的健康也有一定的幫助。

黃威杰也提到，補充維生素E也很重要，像是杏仁、腰果、巴西堅果和核桃等，裡頭的維生素E，可以保護視網膜內的眼睛細胞免受氧化壓力的損傷，也降低眼睛視力退化和失明風險。

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