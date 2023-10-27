影音／陳奕迅病後開唱！壓力大到崩潰痛哭 鼻病毒未癒鼻水流滿臉
陳奕迅病後重啟澳門演唱會，昨（26）日晚開始一連4天於澳門威尼斯人金光綜館開唱，而在演唱歌曲時，陳奕迅潸然淚下，他坦言在演出前很有壓力，因為擔心鼻病毒未康復，還自爆在唱歌時，一度讓鼻水流到臉上。
記者吳雨婕／綜合報導
演唱會上，唱到歌曲〈今日〉，全場亮起手機燈並大聲合唱，讓陳奕迅感動得落下淚來，不停用手抹淚，冷靜情緒再繼續演出。為了答謝觀眾的熱情支持，陳奕迅答應會再多唱一首歌獻給歌迷，安可歌曲時，他也沒有食言，向觀眾宣布最新專輯《CHIN UP!》將於10月27日午夜正式推出，所以他為大家送上小禮物，全球首唱當時還沒推出的新歌〈社交恐懼癌〉。
演出過後， 陳奕迅坦言演出前有壓力，擔心自己感染的鼻病毒未完全康復，影響水準，而且知道觀眾為他改期，舟車勞頓再到澳門，更加有不可失準「必勝」的心態，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。唱新歌〈社交恐懼癌〉時我控制不了，鼻水直接流再臉上，不知大家看不看的到。」
現場所見，不單陳奕迅感動落淚，不少歌迷也陪著他流淚，陳奕迅說，「我散光見不到，自己是因病變比較脆弱，唱到『今日事情如不順，今日問題仍不盡』，就更是觸動神經，所以平常很少會在舞台上落淚。今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演、最好的演出；其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」