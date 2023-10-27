26歲正妹有22個「親生小孩」 富豪老公砸錢同年生！目標生105孩
現居美國喬治亞州的26歲俄羅斯正妹克莉絲汀娜（Kristina Ozturk）有22個親生小孩，全靠她的富豪老公砸錢找代理孕母在同年生下，家裡光是保母就有16人，1年保母費就得花6.8萬英鎊（約新台幣267萬元），但超愛小孩的兩人並不滿足現況，目標要生105個小孩。事實上，台灣多產媽媽紀錄在台東，她在32年間共生下24名小孩，而且都是自己生的，沒有假手他人。
記者徐銘穗/綜合報導
《太陽報》（The Sun）報導，26歲的克莉絲汀娜（Kristina Ozturk）和前任生下了8歲女兒，她在嫁給58歲、經營飯店的富豪老公奧茲圖爾克（Kristina Ozturk）後，才又多出21個孩子，不過這21個孩子都是代理孕母代勞，有20個在2020年出生，第21個、小女兒則在2021年出生。
克莉絲汀娜受訪說，兩人光是付給代理孕母的費用就高達14.2萬英鎊（約558萬台幣），也請來16名保母照顧這些孩子，每年的保母費就要6.8萬英鎊（約267萬台幣）。夫妻倆計畫要生105個小孩。
不過，克莉絲汀娜的富豪老公因有非法購買和持有毒品和精神藥物罪，今年稍早被判處8年有期徒刑。只是，就算成了「單親媽媽」，也無法阻止克莉絲汀娜「造人」的計畫，要老公在監獄提供精子，讓他倆早完成105個小孩的目標。
據悉，英國蘭開夏郡莫克姆的47歲婦人蘇（Sue）與52歲的老公諾爾（Noel），在32年間一共生下22個孩子，老大已33歲、最小的2歲，一家去年參加真人秀節目《22 Kids & Counting》後引發各界關注。蘇接受訪問時表示，「自己原本只想要3個，結果卻一直停不下來」。而台灣的多產媽媽紀錄，則是台東的潘秀桃，她在32年間共生下24個小孩。