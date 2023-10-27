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托嬰女師遭家長投訴「化濃妝」求開除！原因曝光傻眼了：真心冤枉

▲近日一名托嬰中心老師發文抱怨，她被家長投訴上班化濃妝，原來是她剛好施作霧眉、霧唇與美睫，才會讓家長產生誤會。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日一名托嬰中心老師發文抱怨，她被家長投訴上班化濃妝，原來是她剛好施作霧眉、霧唇與美睫，才會讓家長產生誤會。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

部分愛美的女性為了方便，會花錢施作霧眉、美睫等美容項目，讓素顏也保持在美麗的狀態上。不過，近日一名托嬰中心老師發文抱怨，她被家長投訴上班化濃妝，希望學校能因此開除她，但她平時只會擦無色防曬，原來是她剛好施作霧眉、霧唇與美睫，才會讓家長產生誤會，這也讓她無奈直呼：「請不要動不動就發怒要求學校開除老師好嗎？會讓我們熱愛孩子的心被澆熄。」 

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該名網友在「匿名公社」中貼文，她以「家長沒有搞清楚就要求學校開除我 」為題，表示自己在托嬰中心上班，沒想到卻突然被家長投訴化濃妝，並以「化學物質對嬰幼兒不利」為由，要求學校開除原PO。 

▲原PO突然被家長投訴化濃妝，並以「化學物質對嬰幼兒不利」為由，要求學校開除她。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO突然被家長投訴化濃妝，並以「化學物質對嬰幼兒不利」為由，要求學校開除她。（示意圖／翻攝自Pixabay）
原PO向主任報告，她平時上班只擦無色防曬，連蜜粉都沒有使用，「我並不是初入職場的菜鳥老師，怎麼可能會不知道化妝品對嬰幼兒的危害，真心覺得冤枉」，後來才從主任那裡得知，原來是因為她剛好施作霧眉、霧唇與美睫，才會讓家長誤以為她化濃妝上班。 

這也讓原PO委屈直呼「拜託好心的家長們，有問題我們可以先溝通，請不要動不動就發怒要求學校開除老師好嗎？會讓我們熱愛孩子的心被澆熄。」貼文曝光後，也引來網友看傻留言「要不要把小孩送進無菌室算了」、「沒有向本人詢問清楚在那邊當恐龍」。 

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