和蕭敬騰同期出道！楊宗緯卻「消失台灣歌壇」 身價破億現況曝
歌唱選秀節目《超級星光大道》曾捧紅許多優秀歌手，包含林宥嘉、蕭敬騰、楊宗緯、徐佳瑩等，其中「星光一班」楊宗緯當年遇上前來踢館的蕭敬騰，兩人都擁有超強實力，因此出道後仍備受關注。但一名網友指出，蕭敬騰演藝事業一帆風順，不只曾奪下金曲歌王，近期還和美女經紀人結婚，反觀楊宗緯則幾乎消失台灣歌壇，讓他好奇為何兩人境遇如此大不同，貼文曝光後，引來網友搖頭直言：「楊身價至少幾億了吧！只是大輸完全商業走向的周和蕭。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友在PTT發文，他表示當年楊宗緯在《超級星光大道》比賽時，歌唱實力明顯高過其他選手，甚至是可以直接出道開演唱會的等級，之後遇到蕭敬騰來踢館，兩人擅長的歌路不同，但都實力相當，如今蕭敬騰卻紅到可以住豪宅、代言保養品，楊宗緯則是存在感越來越薄弱，快要消失演藝圈，讓他好奇問：「請問楊宗緯為何會輸得這麼慘？到底問題出在哪？」
貼文曝光後，網友們紛紛留言，「就是天時地利人和而已」、「曾經有一小段時間楊比蕭紅，後來就交叉了」、「蕭敬騰有貴人捧吧，楊真的運就差一點」。不過，也有人指出，「楊宗緯在內地很紅耶」、「楊宗緯雖然比較小眾，但中國市場太大，他唱的影視主題曲數量大贏蕭」、「楊身價至少幾億了吧！只是大輸完全商業走向的周和蕭」。
事實上，楊宗緯自2015年之後，將事業重心轉往大陸發展，在2014年湖南衛視跨年演唱會上，楊宗緯壓軸登台獻唱〈匆匆那年〉，成為大陸地區2015年第一首歌，他用獨特的唱腔詮釋出和原唱王菲完全不同的感覺，讓他瞬間在大陸翻紅。
楊宗緯2017年和女星張碧晨合唱單曲〈涼涼〉，在YouTube上歌詞MV點擊率破億，之後仍不斷推出新作品，也頻頻登上歌唱節目。楊宗緯2022年12月24日，楊宗緯在美國拉斯維加斯舉行《唯愛宗緯》Las Vegas演唱會，成為首位亞洲歌手登上拉斯頂級豪華劇院《Resorts World》的亞洲歌手，人氣相當驚人。