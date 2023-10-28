LOL世界賽／Faker率T1擊敗BLG晉級8強！北美NRG爆冷2:0完虐歐洲G2
LOL英雄聯盟世界賽瑞士輪進入後半賽事，今（28）日賽事為爭取第四、五張進入八強門票的關鍵賽事，由南韓LCK第二種子T1對決中國LPL第二種子BLG、北美冠軍NRG對決歐洲冠軍G2，結果最終T1與NRG皆以2：0完美戰績攜手晉級八強。
記者潘毅／綜合報導
今（28）日下午為瑞士制第四輪賽事，為2-1戰績的隊伍互相對決，只要在贏下一場BO3就可以晉級8強。率先上場的是經典的歐美賽區大戰，由北美冠軍NRG對決歐洲冠軍G2，而賽前G2的實力則被外界看好，不料NRG在今日比賽中展現了北美賽區的氣勢，遊戲內容更讓G2完全喘不過氣，以2:0完虐G2，率先晉級8強。
接著上演的是LPL、LCK第二種子的面子之爭，傳奇三冠戰隊T1對決「全華班」BLG，而第一場比賽中，T1一路壓制對手BLG，最終以13:3的巨大擊殺差距，在28分41秒擊破BLG主堡。
第二場賽事中，BLG在前8分鐘一度大幅領先，上路BIN連續單殺對手Zues2次，中路Yagao配合打野XUN抓到Faker2次，擊殺數來到4:0。
沒想到後續進入中期團戰後風向驟變，T1靠著完美的團隊配合，讓BLG陷於被動，每波團戰幾乎都是T1得利，最終T1在31分鐘時，反倒以16：6的擊殺比，擊破BLG主堡，成功晉級8強。
而兩場賽事結束後，明（29）日也將迎接瑞士制最後一輪的賽事，6隻戰隊將爭取最後3張八強門票，最終抽籤結果出爐，12點先由KT對決DK上演韓國內戰，15點則是G2打BLG，晚間18點則由FNC打WBG。