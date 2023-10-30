2023菜市場名出爐！「淑芬」連13年拿冠軍 新世代恩碩、品妍最多
2023菜市場名出爐！內政部今（30）公布「全國姓名統計分析」，國人前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4,038人）、志明（1萬2,719人）、建宏（1萬2,196人）。女性依序為淑芬（3萬1,879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7,487人）。「家豪」已連11年拿第一，「淑芬」更猛！蟬聯13年冠軍，而最多人取的疊字名女為「婷婷」、男則為「彬彬」。
記者徐銘穗/綜合報導
內政部表示，今年首度統計國人名字取用疊字的情形，全國取用疊字人口數有6萬7,571人，其中男性為1,220人（1.81%），女性為6萬6,351人（98.19%），依2023年6月30日戶籍資料為基準，前3大取用疊字名字，男性依序為彬彬（55人）、安安（49人）、明明（45人）；女性依序為婷婷（4,536人）、玲玲（3,834人）、莉莉（3,735人）。
新世代男「恩碩」女「品妍」最夯
隨著世代的不同，國人取名趨勢也出現變化，各世代取名各有所好，不僅反映出時代背景，更看得出不同世代對子女的期待。以十年級為例，男性以「承恩」拔得頭籌，「宥廷」、「品睿」亦為熱門選項，女性則以「品妍」、「子晴」、「詠晴」成為主流。到了2021年，男性「恩碩」、女性「品妍」為最夯，「宥廷」、「子睿」、「苡菲」、「雨霏」也獲得取名之青睞。