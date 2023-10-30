全台灣姓「郭」的老化最嚴重！最多人姓陳　「黃」姓少超過2萬人

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內政部指出，依據2023年6月30日全國總人口數2,337萬3,283人，前十大姓人數為1,233萬9,778人，占總人口數52.79％；而全國前百大姓人數為2,258萬2,375人，占總人口數96.62％，可見人口集中大姓情形，極為明顯。
前十大姓依序為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，均為單姓，較107年減少10萬3,098人，其中黃姓減少23,980人最多，蔡姓減少2,186人最少。
2023年姓氏數量1,785個 單姓1,667姓 複姓118姓
112年全國姓氏數量共計1,785姓，其中包括單姓1,667姓，人數為2,333萬7,790人；複姓118姓，人數為2萬7,404人；其他包括「原住民傳統姓名」及「以中文原名或外文音譯者」等共8,089人。
前二十大姓 郭姓老化指數最嚴重
內政部表示，老化指數是老年人口相對幼年人口比例，今年6月30日全國老化指數為149.05；而全國前二十大姓的老化指數，以郭姓最高為158.64，劉姓次之為157.68。
另觀察前二十大姓90歲以上人口比率以劉姓0.76％最高；而前二十大姓幼年人口比率則以許姓12.45％最高。
跨國（地區）夫妻同姓 菲律賓、泰國占比超過5成
首度依90年至111年結婚登記申請書資料統計，跨國（地區）婚姻夫妻總對數為50萬3,891對，其中夫妻同姓者有4萬8,820對，占9.7％；各國跨國夫妻同姓對數占該國跨國夫妻對數比前10大國家依序為菲律賓、泰國、德國、日本、英國、寮國、法國、印尼、南非、澳大利亞，其中前2大國家占比均超過5成。
兩性平權 子女從母姓之比率呈增加趨勢
內政部指出，我國為落實兩性平權政策，於96年5月23日修正民法，開放子女姓氏可依父母書面約定，自由從父姓或從母姓。經統計，從101年至111年出生登記子女從母姓情形由3.83%上升至5.44%，呈增加趨勢，顯示性別平等觀念已漸為國人所接受，平權政策推動逐步落實。
夫妻同姓時 其子女從母姓意願較高
首度依據97年至111年出生登記申請書資料，觀察這段期間平均比率，發現夫妻同姓之子女從母姓較全體為高（夫妻同姓為5.87％，全體為4.64％），顯示夫妻同姓下，其子女從母姓意願較高。另依年度觀察，又以111年最為明顯（夫妻同姓為8.47％，全體為5.44％）。