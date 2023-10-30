路跑／馬拉松30公里後容易碰上撞牆期　日本名將大迫傑給建議

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「桃園這座城市，有很多不同的跑步路線，學校方面都具備很完善的田徑場活動空間，夜市也很特別，吃的、玩的都很豐富，很羨慕這樣的夜市。」大迫傑此次來台自主訓練，跑過中壢老街溪步道以及中央大學校園等等，不少台灣跑者都認出他，且親切揮手打招呼，也讓他印象深刻。
最後兩天的跑者交流活動，由大迫傑指導暖身操跟慢跑，其中健行科大場，也開放台灣跑友踴躍發問，大迫傑盡量細心一一回答。他覺得大家熱情參與跑步很棒，不論是資深跑者還是可能規劃接下來要挑戰馬拉松的人，他建議都要用開心的心情去享受這段過程，「但如果30公里後，容易碰上撞牆期，特別是掉速的話，很可能代表一開始跑太快、太興奮，不自覺加快速度，要試著去壓抑這樣的心情，穩定去配速，然後要懂得去調整心境，人無完人，不見得每次都會順利完賽，比賽結束後不要有負面情緒。」
「Sugar Elite」跑步精神很重要層面，希望藉由跑步運動，來豐富人生，更重要一部分，從小培育這樣的觀念，逐步去成就夢想。大迫傑強調「Sugar Elite」不只是訓練，盼望分享給大家更多精神層面的正向能量。
「每個人都會遇到不如意的事，藉由一次一次累積起來，去調整目標，讓自己變得越來越好。」大迫傑坦言這次亞洲行，指導學童跟跑者的時間都比較短，「有過這兩次香港跟台灣經驗，相信之後可以安排比較完整的訓練規劃，再與跑者們分享。」