LINE新功能「相簿一堆陌生人」！他整理刪除慘了 害到別人原因曝
LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會在聊天時傳送圖片，甚至在群組當中建立相簿來儲存照片。然而近日LINE推出最新功能，只要點選聊天界面上的圖示，就可以看到以前所有聊天室的照片以及相簿。不過，近日就有不少苦主透露，同群組的成員亂刪相簿，結果導致多年來的回憶直接消失，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
LINE前陣子推出的新版本中，特別在聊天室的頁面增加了一個小圖示，點選打開之後，就可以看到所有過往聊天室的照片，介面分為個人聊天的照片瀏覽以及群組的「相簿瀏覽」，點開就能看到過去聊天室的所有照片，完全找回以前的回憶，不少人大讚該功能。
不過近日卻有不少用戶在社群平台表示「不要亂刪新功能裡面的相簿！」指出有朋友點選相簿瀏覽時，打開相簿發現有陌生人，於是就把許多照片甚至是相簿整個刪除，沒想到這樣也會同步讓群組所有人的相簿跟照片跟著刪除，因為LINE聊天室相簿的異動是同步所有用戶的，只要其中一個成員將其刪除，另一方也將看不到該相簿。
不少苦主紛紛表示「吼！我們群組也有人不知道相簿是同步，自己在那邊整理一堆，結果照片都刪光」、「很多人以為那是自己的相簿啦！」、「不要再以為群組相簿是自己的了！超崩潰的」、「我昨天也才剛遇到，有人整理手機刪了我群組45本相簿......」、「有的人以為刪除自己的、別人不會刪除，結果是全部刪除」。