李多慧前隊友登PTT表特版！邊嘏燏「超頂美貌」推爆：快挖角來台
韓職女神李多慧（Dahye Lee）目前效力於中職樂天桃猿啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」，她憑藉超強舞技及甜美臉蛋，受到許多台灣球迷喜愛。近日有網友在PTT表特版貼出李多慧前隊友「邊嘏燏」（변하율／Byun Ha-Yul）的美照，她目前是KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊員之一，亮麗外型讓鄉民們全留言推爆，「這位超可愛，追蹤蠻久了」、「球團應該挖角過來台灣」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友近日在PTT表特版貼出多張邊嘏燏的照片，並介紹她是「啦啦隊～李多慧前隊友」，只見邊嘏燏穿上啦啦隊服後，散發出青春甜美的氣息，即使換成私服，精緻小巧的臉蛋也相當引人注目。
貼文曝光後，鄉民們紛紛暴動直呼，「這位超可愛，追蹤蠻久了」、「這位真的很頂」、「這支啦啦隊正妹品質都滿高的」、「雙馬尾超可愛」。還有人提出建議，「球團應該挖角過來台灣」。
邊嘏燏今年24歲，在2019年進入啦啦隊圈，2020年一度回歸校園，想完成自己的學業，但2022年又重返啦啦隊繼續發展。邊嘏燏目前為KBO韓國職棒起亞虎啦啦隊成員之一，同時也正在學習手語，目標是成為一名手語翻譯員，且興趣是打遊戲《LOL英雄聯盟》，反差萌的個性讓許多粉絲喜愛不已。