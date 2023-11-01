通勤時間增20分鐘=減薪19%　台塑千人搬家效應！總部選址2條件曝

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仲量聯行統計，北市A辦平均屋齡約18年，已達「合格邊緣」，使新商辦租金持續上升，且空置率維持在低水平，進一步強化頂級商辦的需求，只要有售價符合區域行情的產品釋出，就會吸引有自用需求的企業主，或是置產型投資人評估購置，資金運用進可攻、退可守，受到許多高資產客群的青睞，張嘉文分析，「商用不動產市場在正捲起一波資金浪潮，再度彰顯了精華地段商辦市場的熱度。」
台北市商辦交易愈來愈熱，2023上半年台北商辦總銷已破百億。而北市商辦租金指數也持續上漲，信義區頂級商辦月租金單價每坪5000元起，「鄉林士林官邸」，每坪月租金的平均單價也拉高到2800至3000元，力拚Q4滿租。
而京華廣場位於大信義計畫區北延區位，近松山機場，擁有「一機二快三捷」的交通優勢，且提供企業12500坪全棟購置，擁有冠名ESG商辦亦可提升企業形象，並具備ESG商業配套如綠電團購、碳盤查等服務。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。