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通勤時間增20分鐘=減薪19%　台塑千人搬家效應！總部選址2條件曝

▲據統計，通勤時間增20分鐘，對上班族而言等同減薪19%。專家公開千人企業總部選址2條件，正是地段和交通。（圖／鼎越開發提供）
▲據統計，通勤時間增20分鐘，對上班族而言等同減薪19%。專家公開千人企業總部選址2條件，正是地段和交通。（圖／鼎越開發提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近5000人通勤需求引爆當地交通黑暗期，上下班顛峰時間，三條幹道塞爆、3000多人擠不上公車，也讓企業總部選址議題浮上檯面。據統計，每天通勤時間只要增加20分鐘，對上班族而言等同減薪19%。專家公開千人企業總部選址2條件，正是地段和交通。

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綜合外媒報導，每天通勤時間只要增加20分鐘，對上班族情緒影響等同減薪19%，顯示通勤時間帶來的心理壓力，比實際工作內容還大，鼎越開發執行副總張嘉文直言，「評估商辦的要指標絕對是地段和交通，除要位在精華區，還要具備便捷路網，節省同仁上下班通勤時間，才能提升幸福感，才能幫助企業招兵引將。」

▲5000台塑人遷移進駐內湖辦公室，造成當地公車站出現超長排隊人潮，民眾抱怨擠不上公車。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲臉書）
▲5000台塑人遷移進駐內湖辦公室，造成當地公車站出現超長排隊人潮，民眾抱怨擠不上公車。（圖／翻攝自李明賢 -阿賢之聲臉書）
仲量聯行統計，北市A辦平均屋齡約18年，已達「合格邊緣」，使新商辦租金持續上升，且空置率維持在低水平，進一步強化頂級商辦的需求，只要有售價符合區域行情的產品釋出，就會吸引有自用需求的企業主，或是置產型投資人評估購置，資金運用進可攻、退可守，受到許多高資產客群的青睞，張嘉文分析，「商用不動產市場在正捲起一波資金浪潮，再度彰顯了精華地段商辦市場的熱度。」

台北市商辦交易愈來愈熱，2023上半年台北商辦總銷已破百億。而北市商辦租金指數也持續上漲，信義區頂級商辦月租金單價每坪5000元起，「鄉林士林官邸」，每坪月租金的平均單價也拉高到2800至3000元，力拚Q4滿租。

而京華廣場位於大信義計畫區北延區位，近松山機場，擁有「一機二快三捷」的交通優勢，且提供企業12500坪全棟購置，擁有冠名ESG商辦亦可提升企業形象，並具備ESG商業配套如綠電團購、碳盤查等服務。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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