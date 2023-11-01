瘋私中潮再起！台中改「多元入學」家長狂問：營隊要怎麼補習

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六都就讀私立國中比例最高者為台南市、其次台北市，台中市雖排第3，卻被視為全台私立國中競爭最激烈的一級戰區，往年各校入學考，全市最熱門的私中錄取率僅6%，由於私中入學考題常超出國小範圍，帶動補教業興盛，在立委提倡修法改成抽籤入學的壓力下，全台中15所私中達成共識，今年起廢除紙筆入學考，全部改為多元入學，往年家長帶孩子應考的上萬人盛況成為絕響。
但改為多元入學後又是另種焦慮與恐慌，各私校多元入學採計項目包括高年級在校學業成績、多元表現、競賽成果，難度不亞於大學申請入學。此外，各校自辦的營隊又是另種管道，半天至一天的營隊，報名費600至1000元不等，多安排國英數測驗、科學實驗、校園尋寶、闖關遊戲等，並邀請陪同的家長參加招生說明會了解辦校理念。
各明星學校的營隊從11月開始，將持續到12月底，近來台中市國小家長爭相打探「你們報名了沒？」「營隊還有名額嗎？」「什麼是多元申請入學？」「哪裡可以去補才藝、拿認證？」陳淑華今（1）日質詢時問，為什麼台中市家長和學生一窩蜂搶進私中？是公中怎麼了嗎？
陳淑華說，盧市府一直強調重視教育，教育預算佔比最大達36%，但扣掉調薪、人事費，各校所剩經費無多，如何能提振教學品質、強化公立學校的教學軟體硬體？
陳淑華主張，未來是智慧城市AI世代，教育應該多元布局、訂定政策目標，讓科技業者共同參與符合新AI世代的教育學習，協助孩子建立相應的生活態度、自我實現。
陳俞融也提到，公立學校軟硬體都要提升，特別是雙語及科技教育。台中國小學生數約16萬5,617人，以學生為主體的學生營隊只占8.8%，其他未使用到科技中心的9成小學生，該如何接觸自造教育、培養「創客精神」？市府在科技師資設備質和量上面都要加強。