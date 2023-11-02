台北「80元早餐吃到飽」！神仙老闆累到住院 遭刷1星在地人心疼
日前南部一家60元的自助餐吃到飽被網友狂讚佛心，而台北市北投區也有一間早餐店，主打80元就能吃到飽，每天都大排長龍，其菜色曝光之後在網路上引起熱烈討論，甚至先前也有大胃王YouTuber登門造訪，名氣更上一層樓。不過，也有當地人表示，老闆有時候因為太累休息，還被刷1星負評，讓人相當心疼。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「台北之北投幫（北投士林區）」貼文指出「北投尊賢街這間80元吃到飽早餐真的是很扯到一個荒繆，通常去早餐店隨便吃都要200元吧」該網友透露自己早上5點30分第一個到，隨後整間店就坐滿人，但是人手有點不太夠，所以這家店每週一、三、五才有營業，不限時間用餐吃到飽。
該網友也分享店內菜色，表示包括麵包、清粥小菜、熱狗、歐姆蛋、水煮蛋、麻辣鴨血、高麗菜、鍋貼、酥皮濃湯、蛋餅等等，他提到「看了都想幫忙他一下，狂煮還要洗碗，老闆一個人出菜加收錢很忙，看了實在有點想幫他加下咖啡機的水，認真祝他長命百歲，這真的太佛了」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「希望有去的人吃多少夾多少！不要浪費食物」、「這真的太佛了....老闆根本是神仙降臨」、「神仙轉世開的早餐店吧，80元在這年代怎麼可以吃到飽啦」。而該間店過去也被大胃王YouTuber「吃貨豪豪」朝聖過，當時豪豪也讚賞店家出餐速度快且CP值高。
而也有知情的當地人表示「希望有去用餐的人體驗老闆辛勞，以前這家是65元吃到飽，現在已經微調價格，平日80元，假日100元吃到飽，但人力還是不足，不要刁難老闆！老闆一度累到住院、關店休息，卻被趕來朝聖的人刷1星負評，這是非常不應該的事情」。