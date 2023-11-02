「食肉族」蛋白質攝取超量？營養師詳解計算法！手掌一攤見真章
許多民眾是無肉不歡的「食肉族」，雖許多專家建議一天不要吃超過6到8份的肉類，但一般人往往聽得霧煞煞，究竟「一份」是什麼概念、吃多少才不算太多？營養師高敏敏建議民眾用「手掌」來判斷即可，建議每天不要吃超過自己的2個手掌攤開大小的肉。
記者林志怡／台北報導
依據衛福部國健署建議，民眾可依據自己的體重與工作程度來知道自己一天所需要的熱量，並依據每日所需熱量，得知自己全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物的建議食用量，其中豆魚蛋肉類建議食用量，大多落在6到8份之間。
不過，豆魚蛋肉類的食物種類眾多、對許多民眾來說，「一份」的概念實在難以理解，高敏敏建議民眾，用「手掌」其實就能輕鬆判斷，一般女生是「3份肉手」（手掌攤開大約等於3份肉）、比較修長的女生或比較瘦小的男性是「4份肉手」、高大肉壯的男生大部分就是「5份肉手」。
高敏敏進一步指出，建議大家每天不要吃超過自己的2個手掌攤開大小的肉，除了攝取量外，也要注意，蛋白質其實還可以分為低脂、中脂、高脂等3類，其中低脂肉類一份熱量約55大卡，如雞胸肉、瘦豬肉、花枝、豆漿、蛤蠣、蚵仔、牛腱、一般魚類等，適合不想吸收太多熱量的朋友們。
中脂肉類方面，如雞蛋、雞翅、雞排、豬排、豆腐、豆干、鮭魚、鱈魚、虱目魚等都是，高脂肉類則有秋刀魚、豬蹄膀、香腸、臘肉等加工製品、花字輩肉類（五花、梅花、雪花）等。