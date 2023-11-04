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晶華軒港式蟹宴爆人氣！假日全滿平日8成　天香樓推女山湖大閘蟹

▲台北晶華酒店的晶華軒每年總推出經典蟹宴，受到許多老主顧青睞，目前至12月底假日訂位幾近全滿，平日也達8成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北晶華酒店的晶華軒每年總推出經典蟹宴，受到許多老主顧青睞，目前至12月底假日訂位幾近全滿，平日也達8成。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

秋天吃蟹！台北晶華酒店三樓的晶華軒每年總推出經典蟹宴，受到老主顧青睞，目前至12月底假日訂位幾近全滿，平日也達8成，晶華軒今年嚴選重達一公斤斯里蘭卡巨蟹，多種港式料理手法中包含「老香港咖哩蟹」，另還有生拆膏蟹麻婆豆腐、蟹肉春捲等，每道2,600元起。亞都麗緻天香樓也有來自安徽的女山湖大閘蟹，標榜每隻5兩重以上，體大肉肥且蟹膏飽滿。

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晶華軒的「港式經典蟹宴」是由擁有超過三十年粵菜烹飪經驗的港籍中餐廚藝總監鄔海明規劃，他提到，斯里蘭卡蟹又稱網紋蟹或大沙公，大多分布於南海周邊以及東南亞各國，其中又以水質清澈的斯里蘭卡沿海產地最為著名。身型龐大、擁有兩隻碩大的螯腳為其主要特徵，每逢秋季，肉質更加結實飽滿，口感鮮甜。

菜色當中鄔主廚首推「老香港咖哩蟹」，港式咖哩醬是此道菜色的靈魂，使用油咖哩、印度咖哩、咖哩粉三種咖哩調和，並加入以洋蔥、乾蔥、紅蔥及自製辣椒粉等熬製，味道較香甜，並有畫龍點睛的椰漿，是鄔海明堅持以新鮮椰肉做成，因此更添了滑順香甜。

▲「老香港咖哩蟹」中的港式咖哩醬是此道菜色的靈魂，並還要加入自製的椰漿畫龍點睛。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「老香港咖哩蟹」中的港式咖哩醬是此道菜色的靈魂，並還要加入自製的椰漿畫龍點睛。（圖／記者葉盛耀攝）
以秋蟹入饌的港式點心則首推蟹肉春捲，主廚同樣選用斯里蘭卡的沙公，洗淨後以手工去殼取出甜美的蟹肉，與澳洲干貝丁、白蝦一同放入手工製作的香酥春捲皮中，淋上以鮮奶油、奶水、芹菜、洋蔥丁、澳洲白起司製成的白醬，再放入烤箱烘焙而成，香醇濃郁的氣息與鮮美味甜的海鮮完美結合，令人唇齒留香。

▲蟹肉春捲同樣選用斯里蘭卡的沙公，取出蟹肉加上澳洲干貝丁、白蝦與白醬一同放入手工製作的香酥春捲皮中烤透而成。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蟹肉春捲同樣選用斯里蘭卡的沙公，取出蟹肉加上澳洲干貝丁、白蝦與白醬一同放入手工製作的香酥春捲皮中烤透而成。（圖／記者葉盛耀攝）
更有招牌菜生拆膏蟹燴麻婆豆腐，以沙母為主角，先清蒸再手工拆解出絲絲蟹肉，且利用拆解後的蟹殼熬製成鮮香的高湯，再加入多種麻婆辛香料煨煮豆腐使之入味，最後鋪滿濃郁蟹黃、蟹膏與鮮甜蟹肉，並蓋上蟹蓋、淋上由主廚自煉的蟹油，入口能同時感受麻婆豆腐辛香與螃蟹鮮甜，並強烈建議吃這道菜定得配上白飯。

▲生拆膏蟹燴麻婆豆腐，以沙母為主角，手工取出的蟹肉加上麻婆豆腐，鮮醇下飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲生拆膏蟹燴麻婆豆腐，以沙母為主角，手工取出的蟹肉加上麻婆豆腐，鮮醇下飯。（圖／記者葉盛耀攝）
台北亞都麗緻酒店內的天香樓也有大閘蟹，只銷售來自安徽的女山湖大閘蟹，每隻皆為5兩重以上，體大肉肥，所產蟹汁肥膏滿。搭配多道蟹餚的「明蟹秋江宴」套餐即日起開賣，每套5,800+10%元。

▲台北亞都麗緻酒店內的天香樓也推出大閘蟹饗宴，銷售來自安徽的女山湖大閘蟹，每隻皆為5兩重以上，體大肉肥。(圖／亞都麗緻提供)
▲台北亞都麗緻酒店內的天香樓也推出大閘蟹饗宴，銷售來自安徽的女山湖大閘蟹，每隻皆為5兩重以上，體大肉肥。(圖／亞都麗緻提供)
套餐內皆附一隻重達5兩的花雕白灼大閘蟹，以薑、陳皮、花雕酒滾水煮蟹，膏黃豐腴飽滿，搭配特製薑茶以及天香樓秘傳天香精釀，佐秋蟹飲用暖心頭，更延續天香樓開創開蓋無膏黃包換的傳統。 

套餐中，還推出數道以蟹粉畫龍點睛的料理，皆是廚房團隊手工剔淨近千隻蟹黃，炒製成膏黃四溢的蟹粉，像是前菜之一香柚鮮蟹，風味清香。也有將蔥薑爆香後加入蟹膏蟹黃，以紹興酒與高湯炒成蟹粉，變成了奢華版龍井蝦仁、即「大閘蟹粉蝦仁」。另還有蟹粉鮮貝芙蓉盅、海鮮蟹肉花膠羹，甚至還有蔥開大閘蟹煨麵，湯頭中放入輕炸過後的全隻大閘蟹稍微燉煮，蟹黃精華完全融入高湯。

▲大閘蟹也能變幻出多種料理手法，像是蔥開大閘蟹煨麵等。（圖／亞都麗緻提供）
▲大閘蟹也能變幻出多種料理手法，像是蔥開大閘蟹煨麵等。（圖／亞都麗緻提供）

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