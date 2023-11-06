熱炒店老闆送5份愛心炒飯！竟還被點餐烤魚、雞湯：不是要送我吃
許多善心店家為了幫助弱勢，都會提供愛心餐讓對方暫時溫飽。但近日就有一名新北市的熱炒店老闆抱怨，有人向他私訊索取5人份免費炒飯，接著竟還加碼點餐要烤魚、雞湯，再指定2份炒泡麵，甚至表示「你不是要送我吃嗎？」讓老闆立馬傻眼，直接向對方算清餐費，霸氣喊：「我每送（不爽）啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名老闆在新北市永和區經營熱炒店，他平時為了體恤弱勢者，都會提供愛心炒飯，幫助對方暫時飽餐一頓。而他日前在臉書社團「爆怨公社」中貼出2張對話紀錄，並寫下：「我當我救濟，你當我慈濟。」
只見對話紀錄中，一名網友私訊老闆表示：「老闆你好，常常在網路看你的文章，是你的粉絲，因為家中經濟困難不寬裕，能不能跟你要一些食物？謝謝你。」而老闆當下也大方答應並詢問對方家中有幾個人。
網友回應老闆「家裡有5個人」之後再次道謝，老闆就表明會做5個炒飯等對方有空時來拿，沒想到下秒網友竟要求：「聽說你們的烤魚還有雞湯也很好吃，我想要多各要一份可以嗎？再加兩個炒泡麵。」
面對點餐要求，老闆也直球回應：「可以沒問題，這樣5個炒飯450元，烤魚、雞湯1400元，泡麵兩個我贈送，總共1850元感謝。」對方則傻眼回：「你不是要送我吃嗎⋯」讓老闆霸氣喊：「我每送啊！」
貼文曝光後，奇葩的對話立刻引起眾人討論，網友們紛紛搖頭留言，「人家是溫飽就好，他倒是點起菜來了」、「他那是吃到飽⋯不是溫飽」、「就是有這種人才會讓有的真正需要幫助的人喪失機會」。