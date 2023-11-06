比蘿蔔刀還要更危險！中國再流行「1玩具」賣破千組：8塊台幣入手
最近在大陸社群平台流行了幾個商品，包括一款3D塑膠玩具「蘿蔔刀」以及號稱能提神「鼻吸能量棒」在校園間引起熱烈討論，其中蘿蔔刀更是傳入台灣，由於售價便宜，不少國中小學的學童都相繼買來把玩，後續各縣市不少學校擔心有危險問題，明文禁止攜帶入校。而近日，大陸又有另一款新玩具叫做「萌寵擠痘痘」正在流行，單個只要8塊台幣，就連購買者拿到實品評價都直呼「有點危險」。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《搜狐號》報導，現在學生之間流行的東西讓大人難以理解，像是前陣子流行的「蘿蔔刀」、「鼻吸能量棒」等等，但現在不僅如此，還有一款「萌寵擠痘痘」成為最新流行，是一個軟矽膠材質的小動物，玩法用針筒注入護手霜等膠狀物到小動物的泡泡當中，然後再用手擠出來，屬於一種另類的舒壓玩具。
但是由於有附針頭，讓不少網友看了之後直呼「這真的太危險了」、「針頭本來就是需要管制的物品，連藥局都不敢隨便賣呢！」、「無論針頭是否是醫療專用，都不應該隨便亂賣吧，尤其又在小學生之間流行」、「真的是不要再發明這些奇怪的玩具了啦」、「現在人是沒什麼可以玩了嗎.....這個也行」。
而《NOWnews》實際查詢大陸網購平台之後發現，這種「萌寵擠痘痘」有許多種不同的造型，最多的是以「小雞」的造型為主，而且許多業者都會主打「送針筒」來宣傳廣告，並且稱呼這種是舒壓的玩具，最便宜的一個只要8塊錢台幣，不少賣家銷量賣破千組以上。
業者雖然有在頁面表示「本品針筒並非醫用，不過在使用時應該注意安全，手指不要被針扎到」，但不少購買者卻在評論上也表示「還行，就是針頭比較危險」、「還不錯，就是裡面的針有點扎人」、「很舒壓沒錯，但是覺得針頭有些危險，不適合小朋友玩」。