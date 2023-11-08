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連任危機重重！拜登家族成員涉「從中國洗錢」　將收逾20傳票

▲美國總統拜登連任之路危機重重，近來又傳出，拜登的家族成員將會收到約20多張與貪腐相關的傳票。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登連任之路危機重重，近來又傳出，拜登的家族成員將會收到約20多張與貪腐相關的傳票。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統大選即將於2024年11月登場，不過美國總統拜登尋求連任的道路卻是充滿危機，不僅最新民調顯示，拜登在6個關鍵州中，有5個關鍵州支持率落後於共和黨可能的總統候選人川普，近來又傳出，拜登的家族成員將會收到約20多張與貪腐相關的傳票。

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綜合外媒報導，共和黨籍美國眾院監督問責委員會主席科默（James Comer）在《福斯新聞》節目表示，拜登家族在未來幾天將會收到「兩打」、約20多張與家族海外業務交易相關的傳票。

科默正在主導眾議院對拜登次子杭特（Hunter Biden）的外國商業交易進行調查，他先前還曾在社群平台指出，拜登總統在2017年接到弟弟詹姆士‧拜登（James Biden）銀行帳戶開立支票4萬元，名義雖是「借款償還」（loan repayment），但這筆錢其實是「經過洗錢的中國資金」（laundered China money）。

科默表示，拜登家族創立了20多家空殼公司，從中國「洗錢」，金額高達2400萬美元（約台幣7.7億元），9名總統家庭成員從中獲益。

眾院委員會於今年9月啟動對拜登的彈劾調查，首次聽證會在9月28日舉行，當時眾院共和黨人提出了過去9個月以來對拜登家族及其商業交易的各種指控，但沒有足夠證據對拜登進行彈劾。有兩名消息人士透露，預計最早將於本週中旬收到傳票的人，包括杭特和詹姆士·拜登。

距離2024年美國總統大選剩1年，拜登正積極準備競選連任，但5日出爐的最新民調顯示，拜登在6個關鍵州當中，包括內華達州、喬治亞州、亞利桑那州、密西根州和賓州的支持率落後川普，僅在威斯康辛州這個關鍵州領先。如今家族成員涉及洗錢疑雲，勢必再對拜登選情造成衝擊。

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