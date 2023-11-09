超商見「日本人神物」微波食品！內行一看點頭：歷史超過千年
每個國家都有各自不同的飲食習慣，台灣超商也會跟隨流行推出許多各國特色的產品，近日就有網友分享去逛7-11時，意外發現一款「御飯糰+一碗湯」的搭配，讓他想到拉麵+白飯的雙重澱粉炸彈組合，也是從日本當地傳過來，好奇當地人是否都這樣吃，掀起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「最近在7-11看到一個酷東西，微波食品推出一顆飯糰還有一碗湯的組合，這到底是什麼新奇的吃法，第一次在超商看到這種東西，好奇這是日本人的吃法嗎？」該網友提到「不過想一想，日本人好像很喜歡吃湯配澱粉，像是拉麵，在麵吃完之後會把一碗白飯倒進湯裡面，第一次在日本吃拉麵店的時候就有被嚇到，一碗麵我就超飽了，再加白飯到底是什麼無底洞的胃？」
貼文曝光後，不少人紛紛回應「日本就是Aka澱粉炸彈國啊！不只茶泡飯，像是餃子配白飯、拉麵+煎餃都是基本的」、「日本人真的會這樣吃喔！他們很喜歡湯泡飯的」、「這個還不錯吃喔！飯+湯的組合在日本跟韓國都很常見」、「這款應該是先試水溫吧，如果推出拉麵配白飯或者餃子配白飯應該會賣不錯，台灣人越來越多人這樣跟著吃」。
另外也有內行人表示「其實日本人這樣吃已經很久了欸，可能有1000年以上了！從平安時代就傳有這樣吃法，史書上也有記載以前信長在打仗的時候，為了節省時間把湯跟飯混在一起吃，還可以加熱冷掉的飯，發展到現在反而變成居酒屋的料理囉」。
事實上，相傳在戰亂紛擾的日本平安時代（794年到1185年），士兵必須節約吃飯時間來打仗，因此就發明了將熱茶澆在冷飯上的吃法，連加熱米飯的時間也省去，在信長公記當中，織田信長派遣的密探探明今川義元本陣所在，也下令小姓吹響法螺、準備茶泡飯，邊用膳邊穿鎧甲，之後便率兵出擊。如今茶泡飯也就延伸至湯泡飯等料理，在日本人日常當中非常常見，歷史也有千年以上。