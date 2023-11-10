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房租指數連3月破2%！不是台北：這區租金暴漲3.79%超派　原因曝光

▲2023年10月房租指數已連續3個月破2%，全國年增率達2.2%，當中又以東部地區年增率3.79%最多。圖為台東市區。（圖／取自Google）
▲2023年10月房租指數已連續3個月破2%，全國年增率達2.2%，當中又以東部地區年增率3.79%最多。圖為台東市區。（圖／取自Google）

記者徐銘穗/綜合報導

據主計處資料顯示，全國房租指數10月年增率達2.2%，雖然6至7月房租指數跌破2%，但8月又回升到2%以上，顯示房租緩步上漲趨勢仍未出現改變，在高房價影響下，跨不過購屋門檻的民眾只能「以租代買」。當中又以東部地區年增率3.79%最多，台東在地房產專家分析背後原因。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金指數目前仍未見到回頭趨勢，且因房價上漲後，房東成本增加也會希望租金反映房價，另外5次升息過後，現在購屋貸款的資金成本最低為2.06%，不像之前房貸利率1.3%多的低利時，市場會有租不如買的預期，加上高房價的第一桶金也是個門檻，有許多因素對於房租都形成支撐。

▲近年房租指數年增率變化。（圖／信義房屋提供）
▲近年房租指數年增率變化。（圖／信義房屋提供）
10月房租指數區域間落差頗為明顯，北部地區可能房租基期較高，從4月開始房租指數年增率都不到2%，但中部地區的10月房租指數年增率則高達3.4%，租金漲勢有加速的態勢，去年整年房租指數中部地區為1.52%，漲幅最高的則是東部地區的3.79%，顯示這波租金上揚已經不是集中在人口密集的北部地區，反而是大台北以外的區域補漲趨勢明顯。

全台唯一人口正成長　房市熱絡

台東縣是去年全台唯一出生人數正成長的縣市，年成長6.8%，建物存量總數7.8萬多棟，成長1%。大家房屋台東四維加盟店店東楊玉鄉指出，受惠台東縣政府提高生育補助與托育政策等。人口成長也讓台東房市日益熱絡。

楊玉鄉指出，台東房市租金年年都調高，蛋黃區店面投報可達3%，總價1200萬元的透天住家，可租1.5萬至1.6萬元，在台東租屋市場中最受歡迎的是大樓物件，30坪3房中古屋月租可達1.5萬元，前2年租金水平僅1.2萬1.4萬元；另外也有農地景觀宅15坪大月租可達2萬元。

▲台東15坪大的農地景觀宅，月租金可達2萬元。（圖／翻攝591出租網）
▲台東15坪大的農地景觀宅，月租金可達2萬元。（圖／翻攝591出租網）
至於台東租屋族群，楊玉鄉表示以外地來此工作居多，其次是住處較偏遠的台東人，最後才是跨不過購屋門檻者，選擇以租代買。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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