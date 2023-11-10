房租指數連3月破2%！不是台北：這區租金暴漲3.79%超派　原因曝光

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10月房租指數區域間落差頗為明顯，北部地區可能房租基期較高，從4月開始房租指數年增率都不到2%，但中部地區的10月房租指數年增率則高達3.4%，租金漲勢有加速的態勢，去年整年房租指數中部地區為1.52%，漲幅最高的則是東部地區的3.79%，顯示這波租金上揚已經不是集中在人口密集的北部地區，反而是大台北以外的區域補漲趨勢明顯。
全台唯一人口正成長 房市熱絡
台東縣是去年全台唯一出生人數正成長的縣市，年成長6.8%，建物存量總數7.8萬多棟，成長1%。大家房屋台東四維加盟店店東楊玉鄉指出，受惠台東縣政府提高生育補助與托育政策等。人口成長也讓台東房市日益熱絡。
楊玉鄉指出，台東房市租金年年都調高，蛋黃區店面投報可達3%，總價1200萬元的透天住家，可租1.5萬至1.6萬元，在台東租屋市場中最受歡迎的是大樓物件，30坪3房中古屋月租可達1.5萬元，前2年租金水平僅1.2萬1.4萬元；另外也有農地景觀宅15坪大月租可達2萬元。
至於台東租屋族群，楊玉鄉表示以外地來此工作居多，其次是住處較偏遠的台東人，最後才是跨不過購屋門檻者，選擇以租代買。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。