黃金葛汁毒同學！台中國小女生被求償102萬 毒物專家揭可怕後果
駭人聽聞！今年4、5月間，台中市某國小4名女童因與1名男同學有嫌隙，竟兩度將有毒的「黃金葛汁」摻入對方的水壺裡，造成男同學頭暈、噁心又肚痛。男學生家長得知後決定對投毒女學生提告，並求償102萬元。對此，毒物專家招名威指出，黃金葛汁液毒性會引發全身性過敏反應，甚至可能會有氣喘、呼吸阻塞的情況。
記者徐銘穗/綜合報導
據調查，4名女學生先是在網路搜尋姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等3種有毒植物資料，最後抽籤決定使用黃金葛。第一次趁男同學不在時，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，男同學喝了後曾出現頭暈、噁心、肚痛，以為是吃壞東西；女同學5月初第2次投毒失敗，也讓該起黃金葛汁投毒案露出馬腳。
姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等3種有毒植物毒性有多強？中原大學生物科技學系副教授招名威先前在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，黃金葛的汁液內含有高濃度的不溶性草酸鈣，用顯微鏡看很容易看到結晶的塊狀物，誤食高劑量，在口腔是會引發嚴重發炎反應，噁心、嘔吐、疼痛、無法吞嚥，若進入身體，也是會有全身性的過敏反應發生，甚至可能會有氣喘、呼吸阻塞的情況。
招名威說明，黃金葛是常見的室內植栽，一般較擔心的是寵物會誤食，而姑婆芋和夾竹桃毒性更可怕，一個含有大量的生物鹼，另一個含有強心配醣體（一種心臟毒素），「人吃下去也是會有嚴重的過敏反應，都有可能會致死的」。