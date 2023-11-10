台灣最強景點公開了！「單月衝破86萬人」造訪　高美濕地跌落神壇

黃金葛汁毒同學！台中國小女生被求償102萬　毒物專家揭可怕後果

▲台中市某國小女生將黃金葛汁裝進男同學水壺裡報復，被對方家長提告求償102萬元。毒物專家招名威揭黃金葛汁危害，嚴重會致死。（圖／取自PhotoAC）
▲台中市某國小女生將黃金葛汁裝進男同學水壺裡報復，被對方家長提告求償102萬元。毒物專家招名威揭黃金葛汁危害，嚴重會致死。（圖／取自PhotoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

駭人聽聞！今年4、5月間，台中市某國小4名女童因與1名男同學有嫌隙，竟兩度將有毒的「黃金葛汁」摻入對方的水壺裡，造成男同學頭暈、噁心又肚痛。男學生家長得知後決定對投毒女學生提告，並求償102萬元。對此，毒物專家招名威指出，黃金葛汁液毒性會引發全身性過敏反應，甚至可能會有氣喘、呼吸阻塞的情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據調查，4名女學生先是在網路搜尋姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等3種有毒植物資料，最後抽籤決定使用黃金葛。第一次趁男同學不在時，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，男同學喝了後曾出現頭暈、噁心、肚痛，以為是吃壞東西；女同學5月初第2次投毒失敗，也讓該起黃金葛汁投毒案露出馬腳。

▲招名威指，夾竹桃含有「強心配醣體」，是一種心臟毒素，吃下去會引發嚴重過敏反應，甚至致死。（圖／取自PhotoAC）
▲招名威指，夾竹桃含有「強心配醣體」，是一種心臟毒素，吃下去會引發嚴重過敏反應，甚至致死。（圖／取自PhotoAC）
姑婆芋、黃金葛、夾竹桃等3種有毒植物毒性有多強？中原大學生物科技學系副教授招名威先前在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」發文指出，黃金葛的汁液內含有高濃度的不溶性草酸鈣，用顯微鏡看很容易看到結晶的塊狀物，誤食高劑量，在口腔是會引發嚴重發炎反應，噁心、嘔吐、疼痛、無法吞嚥，若進入身體，也是會有全身性的過敏反應發生，甚至可能會有氣喘、呼吸阻塞的情況。

招名威說明，黃金葛是常見的室內植栽，一般較擔心的是寵物會誤食，而姑婆芋和夾竹桃毒性更可怕，一個含有大量的生物鹼，另一個含有強心配醣體（一種心臟毒素），「人吃下去也是會有嚴重的過敏反應，都有可能會致死的」。


台中4國小生用「黃金葛汁」下毒害同學　被害家長提告求償102萬

民眾吃飯店炒飯中毒！盤底竟鋪姑婆芋葉　食藥署：灑幾滴水可分辨

台中車站旁大飯店「1晚765元」！凌晨3點飄詭聲　AirPods降噪沒用

台中唐吉軻德今開幕！8大必買亮點：麝香葡萄369元、松葉蟹398元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞