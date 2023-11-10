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LINE剩長輩在用！國中生全跳槽「這款APP」　眾震驚：原來我老了

▲YouTube頻道「銘銘就MMG」近日街頭訪問國中生族群，眾人皆表示最少使用Facebook和LINE，甚至評為：「老人才會用的軟體。」 （示意圖／NOWnews資料照）
▲YouTube頻道「銘銘就MMG」近日街頭訪問國中生族群，眾人皆表示最少使用Facebook和LINE，甚至評為：「老人才會用的軟體。」 （示意圖／NOWnews資料照）

記者賴禹妡／綜合報導

在網路發達的年代，通訊社交軟體成為現代人聯繫不可或缺的媒介，但不同年齡層使用的App卻差異甚大。YouTube頻道「銘銘就MMG」近日就街頭訪問國中生族群，最常使用的社交軟體為何？調查結果顯示IG（Instagram）為使用率第一的App，Facebook和LINE則最少使用，甚至還被國中生們評為：「老人才會用的軟體。」 

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「銘銘就MMG」近日在YouTube頻道上傳新片，他在街頭訪問國中生最常使用的社交軟體有哪些？而調查結果顯示，國中生最常使用的App是IG、小紅書、Facebook Messenger及抖音，其中又以IG最受歡迎；反之，最少使用的App為Facebook和LINE。 

▲調查結果顯示，國中生最常使用的App是IG、小紅書、Facebook Messenger及抖音，其中又以IG最受歡迎。（圖／擷取自Pixabay）
▲調查結果顯示，國中生最常使用的App是IG、小紅書、Facebook Messenger及抖音，其中又以IG最受歡迎。（圖／擷取自Pixabay）
普遍國中生指出，通常和朋友聊天都會使用IG聯絡，LINE大多都是創立班級群組、和父母聯繫時才會使用，平時很少打開，臉書則像「阿公阿嬤在用的東西」。也有人表示，IG的隱私性較強，父母不會特別創建帳號去觀看他的貼文頁面。 

不過，仍有少部分同學大讚臉書好用，可以觀看不同類型的影片，也有人依舊時常使用LINE，因為裡頭有許多可愛的貼圖。影片曝光後，許多網友都對調查結果感到震驚，紛紛在影片下方留言，「我傻眼，LINE明明超好用」、「原來我已經是老人了，我也不過27歲」、「其實我覺得各個社群媒體會隨著年齡增長使用率相對增加跟減少」、「高中之後就知道沒有LINE不行了」。  

事實上，根據《TenMax 騰學廣告》報導，最新一期《Digital 2022: TAIWAN》報告指出，目前社群平台使用人數排名第一到第四分別為LINE、Facebook、Instagram以及Facebook Messenger，其中LINE的使用率更是高達95.7%，Instagram則是覆蓋率達70.6%，因此LINE仍然是最普及的通訊軟體。而短影音平台TikTok雖然未上榜，但使用率從去年的21.3%增長至今年的35.2%，成為除了LINE與 Meta家族以外，台灣用戶使用率最高的社群媒體，成長潛力相當高。 

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