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公務員跌落神壇！「4大主因」遭年輕人淘汰　他花2年考上心聲曝

▲公務員一直都有「鐵飯碗」之稱，因為工作穩定且會固定調薪，加上有各類補助福利，因此是不少年輕人願意嘗試的考取的職業。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲公務員一直都有「鐵飯碗」之稱，因為工作穩定且會固定調薪，加上有各類補助福利，因此是不少年輕人願意嘗試的考取的職業。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

從以前到現在，公務員一直都有「鐵飯碗」之稱，因為工作穩定且會固定調薪，加上有各類補助福利，因此是不少年輕人願意嘗試的考取的職業。不過根據考試院的統計，2012年實際總報考人數近79.5萬人，到了2022年竟只剩34萬餘人，人數直接腰斬一半以上。對此，就有網友討論「公務員竟然跌落神壇！為什麼年輕人都不考公務員了？」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「剛剛看到消息，號稱鐵飯碗的公務員報考人數近幾年大幅減少，還記得以前有年輕人為了考公務員，還會去補習班補習，甚至是重考好幾年，想要當公務員可以說是非常競爭的，但現在風光不再，為什麼年輕人不再想考公務員了啊？」

▲有網友好奇「公務員考試到底難在哪」，貼文一出，也有過來人抖2致命關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇「公務員」為何年輕人已經不喜歡報考，直言過去有不少人為了考公務員還會去補習。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛回應「大缺工時代，工作類別選擇這麼多，不見得要選死板的公務員吧」、「福利砍超多，薪水調整速度也慢啊」、「福利被砍太多了，光是退撫新制就很多人不滿了」、「薪水調幅太慢，還要花很多時間考試，你還不一定考一次就上」、「現在各行各業太多了，能轉比公務員的工作多的是，公務員時代已經過去了」、「低薪不能兼職是很大主因啊」。

綜合網友意見，多數人認為幾大主因包括「現在工作行業類別選擇多」、「公務員薪水中等且調薪慢」以及「福利跟過往不能相比」成為現在年輕人不想考公務員的原因，而通常要準備考試的人，如果在準備考試期間還有經濟壓力，變成要邊工作邊唸書，甚至也不一定第一次考就能錄取，如果只是考上初等考、高普考等，起薪也只有31K至38K左右，CP值不會讓人覺得有多高。

▲男、女生心中的夢幻職業大相逕庭，但「網站小編」、「公務員」及「YouTuber」卻是兩個性別都想爭搶的職務。（示意圖／pixabay）
▲年輕人現在不愛考公務員了，從2012年後10年，報考人數已經腰斬。（示意圖／pixabay）
《NOWnews》記者也採訪到友人張先生，他自己則是花了2年的時間參加調查局三等高考，目前筆試已經通過，正在等體試以及面試，如果確定錄取的話，起薪將有7萬多元。張先生表示「雖然花費的時間很長，但是還是覺得非常值得，因為自己也不知道要做什麼行業，所以才決定去考公務員」。

對於現在年輕人已經不喜歡考公務員的原因，張先生則說「自己沒有特別的想法，主要端看大家對自己的人生規劃如何，大家認為公務員薪水低可能是選擇初等考、高普考等級較低的職缺去考，如果考上司法特考、國安局特考、調查局特考等等，起薪其實勝過很多現在的行業，就看自己怎麼樣想跟選擇」。

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