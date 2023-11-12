公務員跌落神壇！「4大主因」遭年輕人淘汰　他花2年考上心聲曝

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貼文一出，不少網友紛紛回應「大缺工時代，工作類別選擇這麼多，不見得要選死板的公務員吧」、「福利砍超多，薪水調整速度也慢啊」、「福利被砍太多了，光是退撫新制就很多人不滿了」、「薪水調幅太慢，還要花很多時間考試，你還不一定考一次就上」、「現在各行各業太多了，能轉比公務員的工作多的是，公務員時代已經過去了」、「低薪不能兼職是很大主因啊」。
綜合網友意見，多數人認為幾大主因包括「現在工作行業類別選擇多」、「公務員薪水中等且調薪慢」以及「福利跟過往不能相比」成為現在年輕人不想考公務員的原因，而通常要準備考試的人，如果在準備考試期間還有經濟壓力，變成要邊工作邊唸書，甚至也不一定第一次考就能錄取，如果只是考上初等考、高普考等，起薪也只有31K至38K左右，CP值不會讓人覺得有多高。
《NOWnews》記者也採訪到友人張先生，他自己則是花了2年的時間參加調查局三等高考，目前筆試已經通過，正在等體試以及面試，如果確定錄取的話，起薪將有7萬多元。張先生表示「雖然花費的時間很長，但是還是覺得非常值得，因為自己也不知道要做什麼行業，所以才決定去考公務員」。
對於現在年輕人已經不喜歡考公務員的原因，張先生則說「自己沒有特別的想法，主要端看大家對自己的人生規劃如何，大家認為公務員薪水低可能是選擇初等考、高普考等級較低的職缺去考，如果考上司法特考、國安局特考、調查局特考等等，起薪其實勝過很多現在的行業，就看自己怎麼樣想跟選擇」。