全台大缺工／6大解方曝：善用中高齡者、機器人配送、採彈性工時

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對此，孫弘岳提出6大解方，其他專家學者也有提出相關看法。
解方1：善用中高齡勞動力資源
提高中高齡勞工的勞動參與率是緩解人力缺口的重要途徑。透過制定對中高齡勞工友善的政策、提供再培訓機會，以及改變企業和社會對中高齡勞工的態度和認知，能有效地激發他們的勞動潛力。
104中高齡人力銀行總經理吳麗雪提到，「人去適應工作職務的時期已過，未來是工作流程來適應人的時代」，建議企業導入中高齡5步驟，從招募公開「歡迎中高齡」開始；重點放在軟體的改善，尤其以文化氛圍教育為重點；職務工作內容的拆解與再設計；善用輔具、規劃分齡合宜的培訓計畫；實踐「3心6力5友善」（同理心、了解中高齡6大生理退化、5大面向友善）法則，無論是彈性工時或是福利制度執行，都需要傾聽各場域回饋聲音，並給予正向回應。
解方2：應用AI與自動化技術減輕勞動需求
利用人工智慧和自動化技術減少對低技能勞動力的依賴，並提高生產效率。這同時也能釋放人力資源，讓他們投入更有價值和更具挑戰性的工作。
文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻也說，現在許多餐廳推雲端點菜、機器人送餐，也有超商嘗試推出無人超商，讓消費者自己刷條碼結帳，建議旅宿業應向同為內需型產業的餐飲業、零售業看齊，朝自動化、無人化發展，調整人力策略。
解方3：工作再設計因應中高齡人力與人機協同
通過工作再設計，可以創造出適合不同年齡和能力的勞工，以及人工智慧和人力協同工作的環境，例如，重新分配工作任務，提供多元化的工作模式和學習機會。
MUJI無印良品的門市人員就藉由分區工項，減少中高齡人才爬高、蹲站及搬重，重視SOP程序及團隊內青銀協作與分工；石二鍋的工作以「速度」和「複雜度」標準，將內場工作站和外場服務都分類在4個象限中，找出適合中高齡人才易上手的職務、依序學習；老爺酒店則將一人工作任務拆解後再重組，將重複性高、簡單、可獨力完成的部分房務工作和部分餐飲服務交給中高齡夥伴共同完成。
解方4：施行彈性工作制度、改善職場文化
創造一個支持工作生活平衡和個人發展的職場環境能吸引和留住人才；實施彈性工作時間、遠程工作機會和多元化的工作安排，並進行工作擴大化與豐富化可以幫助企業在人力市場上保持吸引力，又能提升生產力。
針對民生消費產業缺工，吳麗雪建議企業採用彈性工時與排班，讓產業從業人員有更多彈性，像以4小時為一個班表，讓家庭主婦、中高齡勞工都能運用空檔填補人才缺口；採取多元任用（如聘僱兼職、實習生等）、或是後勤人員提供遠距工作，增加留才攬才優勢。
解方5：創建友善外籍人才的勞動環境
通過開放的政策和友善的生活環境吸引外籍人才，例如，簡化外籍人才的工作許可和居留程序、提供多語言的公共服務和資訊，以及促進多元文化的交流和融合，但重點仍然是要提高具競爭力的薪酬。
為滿足產業人力需求，國發會、教育部及勞動部日前提出多項攬才與留才方案措施，包括提供國際生「產學獎學金」以增加招生誘因，並考慮修法放寬僑外生留台工作滿5年才能取得永居的規定。
最缺工的民生消費業也前進校園搶人才，海底撈設立「僑生留台專區」，面試錄取後，就可依「僑外生留台工作評點制」申請工作許可，若想回到母國或到海外發展的，還能參與海外門市拓點，包括東南亞、日韓及歐美等國家。
解方6：重建台灣的產業結構與保守的文化
1、效率引進外資與新技術：
參考新加坡的模式，透過提供稅務優惠和其他獎勵，吸引外國投資，帶來先進的技術和管理經驗，這不僅可以創造高薪的就業機會，還可以加速台灣產業的技術更新和升級。
2、撫植新創及轉型企業，推動破壞性創新:
支持新創企業和有意願轉型的傳統企業，提供資金、技術和政策支援。透過破壞性創新，讓低薪企業自然淘汰，同時鼓勵企業採用新技術和模式，提高產業的整體效率和價值。
3、吸引國際人才助力產業轉型：
上述轉型就會創造國際級的工作舞台，若能再簡化工作和居留的申請程序，吸引海外專業人士和技術人才來台灣，他們的國際視野和專業知識可以幫助台灣企業更好地適應全球市場，加快產業轉型的步伐。