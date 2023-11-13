台灣人沒丟臉！Coldplay演唱會「手環回收率」曝 高雄排全球第4
英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）11、12日一連在高雄世運主場館開唱，吸引破16萬人到場支持。然而Coldplay近年為了提倡環保，以統一發放LED手環代替粉絲自備的螢光棒，並且要在散場之後歸還重複使用。而第一天演唱會手環回收率也出爐，高雄以93％的回收率，登上全球排行第四名，算是沒給台灣漏氣。
記者張嘉哲/綜合報導
Coldplay樂團長期關注環保議題，他們曾經在2018年表示「在還沒找到更環保的方法時，不會再舉辦演唱會」而這一次和專輯同名的《Music Of The Spheres世界巡迴演唱會》，就是以減碳和環境永續為主要的理念下去舉辦。
Coldplay做法是會在每位歌名入場的時候，發放一個LED手環，以取代粉絲自備的螢光棒，待演唱會結束後歸還，並於下一場重複使用，而在演唱會現場，螢幕會顯示世界各地LED手環回收率，在昨天最後一台高雄場當中也公布了週六的手環回收率，高雄場繳出回收率93%的好成績，排名區全球的第四。
還冠軍目前則是日本，交出了回收率97％的漂亮數字，第2名是丹麥哥本哈根的96%，第3名是阿根廷布宜諾斯艾利斯的94%，高雄93％僅差第三名只有1％，手環回收率可以說是非常不錯，不過12日的演唱會結束後手環回收率尚未出爐，可望有機會再刷新紀錄。
這次ColdPlay不僅在手環上做出環境永續的理念，也特別在平面搖滾特區設置「能量互動裝置」，歌迷可以藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力，相當的有創意跟想法，不少看完演唱會的粉絲也大讚ColdPlay的環保觀念。