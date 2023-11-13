騎Gogoro8年真心話全講了！車主揭「最致命缺陷」：實在很傷

台灣人沒丟臉！Coldplay演唱會「手環回收率」曝　高雄排全球第4

▲Coldplay酷玩樂團週末於高雄世運主場館舉辦演唱會，現場場內外同時間最高人數一度達84858人，超越今年三月份BLACKPINK演唱會的人數。（圖／高雄市交通局提供）
▲Coldplay酷玩樂團週末於高雄世運主場館舉辦演唱會，現場場內外同時間最高人數一度達84858人，超越今年三月份BLACKPINK演唱會的人數。（圖／高雄市交通局提供）

記者張嘉哲/綜合報導

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）11、12日一連在高雄世運主場館開唱，吸引破16萬人到場支持。然而Coldplay近年為了提倡環保，以統一發放LED手環代替粉絲自備的螢光棒，並且要在散場之後歸還重複使用。而第一天演唱會手環回收率也出爐，高雄以93％的回收率，登上全球排行第四名，算是沒給台灣漏氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Coldplay樂團長期關注環保議題，他們曾經在2018年表示「在還沒找到更環保的方法時，不會再舉辦演唱會」而這一次和專輯同名的《Music Of The Spheres世界巡迴演唱會》，就是以減碳和環境永續為主要的理念下去舉辦。

Coldplay做法是會在每位歌名入場的時候，發放一個LED手環，以取代粉絲自備的螢光棒，待演唱會結束後歸還，並於下一場重複使用，而在演唱會現場，螢幕會顯示世界各地LED手環回收率，在昨天最後一台高雄場當中也公布了週六的手環回收率，高雄場繳出回收率93%的好成績，排名區全球的第四。

▲英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團演唱會，現場場內外同時間最高人數一度達84858人。(圖／高雄市政府交通局提供)
▲英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團演唱會，每個人入場時都會發放一個LED燈手環，在演唱會結束後必須歸還。。(圖／高雄市政府交通局提供)
還冠軍目前則是日本，交出了回收率97％的漂亮數字，第2名是丹麥哥本哈根的96%，第3名是阿根廷布宜諾斯艾利斯的94%，高雄93％僅差第三名只有1％，手環回收率可以說是非常不錯，不過12日的演唱會結束後手環回收率尚未出爐，可望有機會再刷新紀錄。

這次ColdPlay不僅在手環上做出環境永續的理念，也特別在平面搖滾特區設置「能量互動裝置」，歌迷可以藉由發電腳踏車和彈跳地板為演出所需電力貢獻一己之力，相當的有創意跟想法，不少看完演唱會的粉絲也大讚ColdPlay的環保觀念。

▲Coldplay在高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay在高雄開唱，兩天總計場內外湧入超過16萬人到場支持。（圖／Live Nation Taiwan提供）

Coldplay鼓手「手畫蓮池潭龍虎塔」　威爾感謝高雄：莫大的榮幸！

Coldplay酷玩樂團唱到一半喊卡！主唱要求粉絲收手機　暖心原因曝

Coldplay酷玩樂團開唱！台粉力拚手環回收率　主辦釋出演唱會門票

Coldplay今晚高雄開唱！觀光局再次稽查　還有4旅館哄抬房價遭罰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞