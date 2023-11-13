吃年菜拿造型！老協珍聯名《傳說對決》 限量佛跳牆11/16開賣
人氣手遊《Garena 傳說對決》宣布，攜手知名年菜老店品牌「老協珍」，聯手推出「老協珍傳說對決佛跳牆」，除了將以遊戲中人氣角色依夏的寵物「夢夢」為主題，打造「造型甕」外，每組佛跳牆內，還加碼附贈傳說對決「史詩造型4選1」好康，限量聯名佛跳牆將於週四（11月16日）上午11點於老協珍官網搶先開賣，原價2080元，當天特價為1998元。
記者張志浩／綜合報導
《傳說對決》官方表示，此次「老協珍傳說對決佛跳牆」鍾，包含中南美洲黑玉烏參，搭配大甲芋頭、鮮嫩豬腳、酥炸排骨與台式道地濃厚湯頭大口品嚐，並搭配萌度爆表的人氣萌寵「夢夢」，一體成形的圓潤身形甕，象徵來年旗開得勝、圓滿吉祥，期盼帶給玩家最獨特的傳說新年。
官方強調，除了「夢夢」化身為萌度破表的造型甕外，每組老協珍傳說對決佛跳牆內，皆附贈傳說對決「史詩造型4選1」，內含「都市獵人 美娜」、「 塗裝高手 青硯」、「學院菁英 勇」以及「魔女契約 愛里」，中獎機率為100%。
限量聯名佛跳牆將於本週四（11月16日）上午11點於老協珍官網搶先開賣，並在12月上旬於全台家樂福上市，數量有限，送完為止，民眾也可治《老協珍傳說對決佛跳牆》官網預購，聯名商品販售詳細內容也可至請老協珍官網查詢。