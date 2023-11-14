2023新北耶誕城4大燈區、9大亮點！捷運交通、演唱會時間一篇看懂

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「2023新北市歡樂耶誕城」於2023年11月17日至2024年1月1日登場，連續46天活動範圍涵蓋市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等場域，全區地圖已在官網公告，鐵粉們記得先下載好。
📌「2023新北耶誕城」4大燈區 地點、主題一次掌握
◾️ 市民廣場「耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party」：滿天繁星的抹茶蛋糕耶誕樹和巨型誘人甜點（亮燈時間17:30-24:00）
◾️ 新北市政府一樓大廳「桑塔熊FUN樂園」：大型氣膜藝術裝置打造禮物滿天飛的童趣歡樂氛圍（亮燈時間17:30-23:00）
◾️ 新府路、中山路口「巧克鼠歡樂頌」：躲在巨型禮物盒物中的巧克鼠，還會逗趣地上下探頭變出驚喜（亮燈時間17:30-24:00）
◾️ 板橋車站站前廣場「甜點小鎮Sweets Town」：少女心的翻糖馬卡龍，燈飾糖果屋、甜甜圈等藝術裝置都在這（亮燈時間17:30-24:00）
📌 7大主題燈海光廊！11月17日(五)起 每晚17:30-00:00亮燈
◾️ 在與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」
◾️ 連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」
◾️ 小遠百天橋「心願光廊」
◾️ 新府路天橋「金彩華爾滋光廊」
◾️ 縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」
◾️ 麗寶百貨廣場公車站的「銀河光廊」天橋
◾️ 板橋車站天橋「繁星光廊」
📌桑塔熊、薑餅人出動！「2023新北市歡樂耶誕城」9大亮點
今年「2023新北市歡樂耶誕城」回歸吉祥物主角「桑塔熊」，穿上一身耶誕老公公的裝扮，邀請薑餅人、馬卡龍、蘿比兔、雪諾曼、巧克鼠共5位好朋友一起迎接大家。到現場記得把可愛的耶誕主角們，通通找出來一起拍照留念，幫大家筆記8大亮點：
◾️ 史上最大裸視3D耶誕投影
◾️ 耶誕樹化身天幕糖霜蛋糕
◾️ 全台最廣白天夜晚美拍牆
◾️ 府中廣場「全台唯一巨型薑餅人」：戴著可愛紅色耶誕帽的「巨型薑餅人」，蠢萌微笑是不少人今年必拍的目標
◾️ 市民廣場周邊人行道「夢幻燈飾祝福大道」：有天使祝福、幸福花鹿、星想事成、好樹成雙、光影萬花筒等主題
◾️ 飄雪的甜點小鎮
◾️ 全新打造6棵特殊造型耶誕樹
◾️ 萬坪公園「白爛貓甜蜜耶誕派對」：設有雪花球、聖誕樹和聖誕禮物等造型的5大打卡裝置及聯名週邊商店
◾️ 縣民大道人行道區「白爛貓逛新北29區耶誕燈飾」：以29個新北市行政區地景、與在地美食結合「白爛貓的日常生活」，發想出29個專屬的白爛貓燈飾
📌小朋友最愛的遊樂設施 營運時間11:00-22:00
◾️ 市民廣場：粉紅甜心旋轉木馬、杯子蛋糕圓舞曲
◾️ 站前廣場：粉浪漫籃寶堅尼、冰淇淋嘟嘟小火車
📌2023新北耶誕城「巨星演唱會-一起閃耀繽紛之夜」
「2023新北歡樂耶誕城」活動節目表已經出爐，大家最關注的還有「巨星演唱會-一起閃耀繽紛之夜」時間，就在12月9日(六)、12月10(日)兩天晚間18:00-22:00。將有超人氣歌手互尬拚場，一次爽聽從潮流到嘻哈、文青到經典暢銷金曲。
📌2023新北耶誕城活動節目一覽
市民廣場：
◾️ 11月17日(五) 18:00-18:30「耶誕開城秀-一起點亮甜蜜之城」
◾️ 11月18日(六) 至11月19日(日) 13:00-20:00「童趣嘉年華-一起來同樂」
◾️ 11月25日(六) 至11月26日(日) 13:00-21:00「新北歡樂耶誕城運動派對-運動特有種 一起來新北」
◾️ 12月1日(五) 至12月3日(日) 11:00-22:00「2023新北耶誕市集-一起來雪拼」
◾️ 12月 9日(六) 至12月10日(日) 18:00-22:00「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」
◾️ 12月15日(五) 至12月17日(日) 11:00-22:00「德國耶誕派對-一起享受異國氛圍」
◾️ 12月23日(六) 14:00-20:00「一起來耶誕環保挖寶趣-二手好物歡樂派對」
◾️ 12月24日(日) 13:30-22:00「2023 新北耶誕平安夜 一起報佳音」
◾️ 12月30日(六) 14:00-20:00「一起樂學習-新北市學習型城市博覽會耶誕趴」
站前廣場：
◾️ 11月25日(六) 10:00-16:00「毛寶貝幸福耶誕趴-毛寶一起來運動」
府中廣場：
◾️ 12月16日(六) 14:00-20:00「新住民國際耶誕派對－各國新年逛市集」
📌捷運、公車等乘車資訊 周邊交通管制資訊
活動地點：
◾️ 新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號
◾️ 板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號
◾️ 萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口
◾️ 府中商圈：府中廣場、重慶路徒步區
交通路線：
捷運
◾️ 新北市市民廣場
「捷運板南線／板橋站」2號出口、3A出口（由地下道前往市府）
「捷運環狀線／板橋站」4號出口（縣民大道）
◾️ 板橋車站站前廣場
「捷運板南線／板橋站」3號出口
「捷運環狀線／板橋站」5號出口
◾️ 萬坪公園
「捷運板南線／板橋站」1號出口
◾️ 府中商圈
「捷運板南線／府中站」1～3號出口
高鐵／火車
搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
公車
◾️ 新北市政府（新府路）：234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897
◾️ 新北市政府（中山路）：51、234、265、651、705、813(含區間車)、982
◾️ 新北板橋公車站：99、234、245、265、307、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、859、897、920、932、947、948、952、963、965、982、藍32、藍33、藍37、藍38、F501、「三峽一捷運臺大醫院站」跳蛙公車、「中和一新北板橋公車站」跳蛙公車、「淡水新市鎮一板橋」跳蛙公車
◾️ 板橋車站（文化路）：254、264、310、656、701、793、806、910、918(區間車)、920、930、930延、982、99、藍33、1070、「林口一板橋」跳蛙公車、「林口一捷運府中站」跳蛙公車、9089
◾️ 新北板橋公車站（新府路）：577