高麗菜價危機！種植量亮紅燈　農糧署籲評估種植風險

近期高麗菜種植量產銷壓力增加，農業部農糧署表示，依據台北果菜批發市場資訊，高麗菜交易量價已明顯回穩，但「敏感性蔬菜供育苗量預警系統」資料的高麗菜種植數量已經連續6旬亮紅燈，提醒農友種植前參閱該署「大宗蔬菜供育苗資訊預警」，審慎評估種植風險，以維護合理收益。
記者林志怡／台北報導
農糧署表示，依據「敏感性蔬菜供育苗量預警系統」資料，2023年9月上旬至10月下旬高麗菜種植數量連續6旬呈現紅燈，12月至1月盛產期產銷壓力漸增，呼籲農友種植前參閱該署「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區網頁大宗蔬菜種植資訊，審慎評估種植風險，以維護合理收益。
此外，農糧署表示，2023年8月起接連受颱風及強降雨影響，部分產區蔬菜植株受損、產量減少，另10月初小犬颱風強風夾帶鹽塵，造成中部沿海高麗菜等作物枯萎及倒伏，致市場到貨量減縮，價格上漲，農民種植高麗菜等大宗蔬菜意願增加。
不過，農糧署表示，近期天氣穩定，日暖夜涼，適合作物生長，蔬菜單位面積產量逐漸提高，查台北果菜批發市場11月上旬（11/1-11/10）國產高麗菜交易量2075公噸，較上（10）月同期增加117.4％；每公斤交易價格23.2元，較上月同期下跌43.5％，交易量價已明顯回穩。