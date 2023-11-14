媽媽超商借廁所「架上出現女兒的謎片」嚇傻！惠理偷偷出道被抓包
亞洲最大「TSE 台灣寫真博覽會」將於2024年登場，除了日前公布的韓國的百萬IG女神Bitnara、泰國模特兒Moiichan確定出席，今（14）日主辦單位加碼宣布惠理、神木麗也確定參加。惠理日前因為拍攝的成人作品，在便利商店架上被媽媽發現而引起討論，她這次受邀來台，粉絲非常期待能見到本人。
記者陳雅蘭／綜合報導
女優神木麗於2022年4月出道，亮眼的好條件一鳴驚人，2023年1月在FANZA「月間作品排行榜」上的成績，直接勝過河北彩花，直接被封為「2022年度No.1女優」，神木麗近日在Google上的搜尋數字更是爆升，未來不可限量。
另一位女神惠理在2009年於成人產業出道時，透露因為爸媽的不諒解，最終選擇瞞著家人偷偷拍片；入行1年多後，母親在便利商店借廁所時看到成人雜誌，驚訝發現自己的女兒在當女優，紙包不住火，瞞了1年還是被抓包。
事實上，惠理是先於2007年拍寫真亮相，突然轉換跑道拍AV，讓粉絲們相當難過，但她近在社群網站透露想要回歸，「TSE 台灣寫真博覽會」決定砸重金邀請她來台，讓粉絲圓夢。
「TSE 台灣寫真博覽會」將於2024年1月26日起一連3天在松菸文創園區2、3、4、5號倉庫盛大舉辦，票價700元，12月1日中午12點在JKFace開賣。
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