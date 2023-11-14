《語意錯誤》朴宰燦12月9日來台！接棒DKZ與大家約會

南韓知名BL劇《語意錯誤》的男主角朴宰燦，宣布將接力所屬團體DKZ的小分隊NINE to SIX成員鐘亨、珉奎，要在12月9日來台舉辦粉絲見面會，售票資訊也一併公開。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲朴宰燦12月9日來台舉辦粉絲見面會。（圖／微樂客 WillMusic）朴宰燦於2019年以韓國男團DKZ出道，他身兼團中的「門面」與「饒舌」角色之外，還有優秀的編曲創作能力；演技也是有目共睹，他憑藉主演的BL劇《語意錯誤》獲得「青龍電視劇大賞」人氣獎，以及有韓國奧斯卡獎之稱的「大鐘賞」New Wave男演員獎的肯定。演完戲後，朴宰燦回歸偶像本業，以SOLO歌手身分發行首張個人專輯《JCFACTORY》，下個月將接棒9月剛訪台的DKZ小分隊NINE to SIX，來台舉辦見面會《JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in TAIPEI》，活動將於12月9日晚上6點在「信義劇場 Legacy MAX」舉辦，票價分為5480元、4980元、2490元，可至KKTIX購買。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁NINE to SIX鐘亨、珉奎努力學中文：給我發票 為中獎報復性消費11月追星／EXO燦烈、GOT7 Mark台北桃園搶人大戰！朴恩斌來台倒數金所炫來台推銷保養產品！現場混亂把人推出去 她露臉13分鐘快閃町田啓太來台1／懶爭遺產只要5籠小籠包 見1籠10顆：完了吃不下