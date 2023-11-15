冷氣團低溫10度！搬出外套被子狂打噴嚏 譚敦慈教「防過敏神招」
東北季風減弱，今（15）日至明（16）日上半天，氣溫有略為回升，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，本週五晚上至週六清晨，受冷氣團影響，部分地區將出現10度低溫。趁著這兩天民眾可以準備把厚棉被拿出來了，但拿出厚被子就會開始打噴嚏、流鼻水，身體暖了，但卻有可能因為蓋被子後過敏一整晚，讓人睡不安穩。在解封印冬被、冬衣前，家事教母譚敦慈教你要用之前多做一個「除濕」的動作，才能蓋的暖、睡得好，鼻水不會「貢貢流」。
記者周淑萍/綜合報導
收納了一整個夏天的冬被濕氣較重，譚敦慈建議可以先「除濕氣」再使用。如果家裡有烘衣機或是烘被機，烘一下來除去濕氣，同時也能消除塵蟎。
但如果家裡的棉被不行使用烘乾機，或是家裡沒有烘乾機或烘被機，譚敦慈提供妙招，可以將棉被套上黑色垃圾袋後拿到戶外去曬，且切記不可封口，才能把濕氣散出去，而使用黑色袋子一來可以吸熱，同時也能避免沾染髒污。而對於忙碌的上班族來說，最方便的方式就是使用「除濕機」，將棉被攤開後，架在兩張椅子上，開啟除濕機，透過除濕機來除去棉被內的濕氣。
至於，冬衣、厚外套、毛衣等拿出來可以直接穿嗎？譚敦慈認為，即便冬衣有清洗乾淨再收納，但濕度還是很高，使用前還是需要先「除濕」，較能減少過敏不適，尤其是毛衣、厚大衣，如果沒有做好防塵就收納，可能一穿就打噴嚏。
譚敦慈自己的換季方式，拿出毛衣、大衣出來穿之前會先用黏貼式的滾輪手把，來回把灰塵、棉絮給黏下，接著就會攤開在獨立的房間進行除濕。
而比較好乾的薄上衣或是貼身的內搭，最好的方式就是重新洗過再穿。而夏天的衣物，也應該要確實洗滌、曬乾，譚敦慈自己則會再多一道「除濕」的動作再收納，等待下一個夏天再拿出來穿。