房市／台積公司、信義房屋　獲台灣暨全球企業永續獎

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例如推動數位轉型並非僅是為了經營面，而是全面的擘畫在轉型創新除了在服務面的提升、對環境的效益、對整體交易的效益，在數位化之後，帶來的包括用紙量相較基準年2017減少96%、服務面客戶滿意度也隨之提升。
除永續作為獲肯定，在資訊揭露上，信義房屋不只拿下TCSA不動產及營造業第1類白金級肯定，更已是連續6年獲得GCSA永續報告書獎-金獎，顯示信義房屋不僅在永續行動上獲得專家評審肯定，針對利害關係人各項作為亦能透明、完整且平等的向大眾揭露而沒有過多的保留，每季度進行更新，讓大眾可以獲悉更多除了經營層面之外，信義房屋更多的永續作為；並且針對不同利害關係人的期待，提供不同面向的分眾報告書，如針對視障夥伴設計的聽力版本等。
TCSA總召集人簡又新大使觀察，本屆台灣企業永續獎共526家單位參獎，且所有參獎企業積極因應政府淨零政策及遵循永續框架，於報告書中揭露短中長期目標及呼應聯合國17項SDGs行動方案，落實永續議題決心昭然若揭。而從眾多評審觀點中也可發現，本屆已有許多單位採用如SASB、TCFD、IFRS等國際標準及或規範，獲邀及加入如CDP、RE100、EP100等國際永續倡議。
信義房屋以「企業倫理」為核心、「以人為本」的信義精神，透過信義價値鏈「信、義、倫理」的永續創新，展開「環境、社會、治理、供應鏈管理」策略構面，與環境共生、社會共好，為身邊所有人帶來美好幸福的永續新生活。除台灣暨全球企業永續獎外，信義房屋致力於實踐ESG永續韌性能力及透明誠信營運，更獲得BSI英國標準協會永續韌性領航獎肯定；淨零行動亦獲得台灣永續能源研究基金會淨零標章綠級認可。期能持續向前、並且擴大影響力，帶領包括同業、跨產業企業以及利害關係人一同關注、進而有實際行動加入永續的行列。