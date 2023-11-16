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房市／台積公司、信義房屋　獲台灣暨全球企業永續獎

▲信義房屋獲台灣企業永續獎十大永續典範企業獎等三項大獎，由信義房屋總經理陳麗心（右）代表受獎。（圖／資料照片）
▲信義房屋獲台灣企業永續獎十大永續典範企業獎等三項大獎，由信義房屋總經理陳麗心（右）代表受獎。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

永續界年度盛事TCSA台灣企業永續獎暨GCSA全球企業永續獎於15日頒獎，信義房屋獲十大永續典範企業獎（服務業組）、永續報告不動產及營造業第1類白金級、以及全球企業永續獎永續報告書獎-金獎等三大獎項肯定。其中十大永續典範企業獎部分，其他獲獎企業包括台積公司、台達電子、玉山金控、中華電信橫跨科技、金融與電信業等上市公司，信義房屋再度以房仲業唯一之姿奪下榮耀。

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之所以能第9度在綜合績效方面獲TCSA十大永續典範企業獎，信義房屋表示，主因在於信義房屋推動的永續作為，不僅每個目標皆依循國際框架，使每個面向環節都有指標性與國際認可，各項作為彼此互相關聯、讓民眾理解信義房屋推動的創新服務對社會、對環境的影響會是什麼，能同時從這些專案上就看到這些改變，亦非單點式地在不同面向推動不同專案、採用不同衡量指標。

例如推動數位轉型並非僅是為了經營面，而是全面的擘畫在轉型創新除了在服務面的提升、對環境的效益、對整體交易的效益，在數位化之後，帶來的包括用紙量相較基準年2017減少96%、服務面客戶滿意度也隨之提升。

除永續作為獲肯定，在資訊揭露上，信義房屋不只拿下TCSA不動產及營造業第1類白金級肯定，更已是連續6年獲得GCSA永續報告書獎-金獎，顯示信義房屋不僅在永續行動上獲得專家評審肯定，針對利害關係人各項作為亦能透明、完整且平等的向大眾揭露而沒有過多的保留，每季度進行更新，讓大眾可以獲悉更多除了經營層面之外，信義房屋更多的永續作為；並且針對不同利害關係人的期待，提供不同面向的分眾報告書，如針對視障夥伴設計的聽力版本等。

TCSA總召集人簡又新大使觀察，本屆台灣企業永續獎共526家單位參獎，且所有參獎企業積極因應政府淨零政策及遵循永續框架，於報告書中揭露短中長期目標及呼應聯合國17項SDGs行動方案，落實永續議題決心昭然若揭。而從眾多評審觀點中也可發現，本屆已有許多單位採用如SASB、TCFD、IFRS等國際標準及或規範，獲邀及加入如CDP、RE100、EP100等國際永續倡議。

信義房屋以「企業倫理」為核心、「以人為本」的信義精神，透過信義價値鏈「信、義、倫理」的永續創新，展開「環境、社會、治理、供應鏈管理」策略構面，與環境共生、社會共好，為身邊所有人帶來美好幸福的永續新生活。除台灣暨全球企業永續獎外，信義房屋致力於實踐ESG永續韌性能力及透明誠信營運，更獲得BSI英國標準協會永續韌性領航獎肯定；淨零行動亦獲得台灣永續能源研究基金會淨零標章綠級認可。期能持續向前、並且擴大影響力，帶領包括同業、跨產業企業以及利害關係人一同關注、進而有實際行動加入永續的行列。
 

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