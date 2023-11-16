新光三越信義店「雪白聖誕樹」登場！連48天飄雪燈光秀：規模升級
歡樂與幸福氛圍的耶誕節慶又將到來！新光三越台北信義新天地，今（17日）起點亮高達17 米高的「時光之樹」，共48天超過1200 場浪漫飄雪與動畫燈光秀，突破往年規格，更將範圍擴大至A8往A9空橋、A4館外興雅路段，超過百萬顆燈泡閃耀，空橋化身璀璨光廊，會員還能免費拍「四格拍貼」，留下過節的美好回憶。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越信義新天地的絕美燈海，是聖誕節的必拍美景之一，今起A11門口前「17 米時光之樹」將連續48天照亮商圈，以超過一萬株雪白的葉片，透過手工層層堆疊打造。年度話題男團 Ozone 化身禮物大使參與耶誕點燈，吸引近300位粉絲冒雨到場支持。
新光三越信義新天地表示，看準年底來台旅客量增加，預估今年耶誕樹美景能帶來高達700萬人潮，比起往年成長10%。
時光之樹每天的10:30到晚上10:30，每小時將展演12 時序不同的動畫場景。並且有別以往約1000場的燈光秀，今年共有高達1200場的雪花燈光秀，往年下午5點啟動，今年首度提早於下午4點就開始演出，於整點、30分時，會有3分鐘的動畫演出，於15 分、45 分也會展演 2 分鐘的聲光秀演出，結合聲光效果與投影，創造各種面貌的時光之樹。
今年特別於 A9 1F 平台設計絕美景點「極光幸運屋」，透過雷射投影打造出浪漫至極的氛圍。另外還有韓國最夯的「四格拍照」，只要持新光三越APP會員，就能每日免費拍一次，記錄耶誕節最美瞬間。
並且「2023新北歡樂耶誕城」將於11月17日晚間開城，直至2024年1月1日。此次區域主要在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場，營造夢幻主題燈海。最重要的主燈今年不再是竹筍，而是以浪漫的天幕式燈飾遮罩，化身「甜點星」。週邊還有各式必拍裝置、燈區，想欣賞人氣景點，路線怎麼走最省力順暢，《NOWnews》整理「精華、全包」兩大路線走法，人氣打卡點一篇看懂。