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冬天開電暖爐算外行！內行聰明買「1家電」更省電　師傅認了正解

▲不少人冬天都會把電暖爐搬出來使用，但冷氣師傅更推薦加裝「冷暖氣機」，表示使用上更省電、節省空間。（圖/爆廢公社）
▲不少人冬天都會把電暖爐搬出來使用，但冷氣師傅更推薦加裝「冷暖氣機」，表示使用上更省電、節省空間。（圖/爆廢公社）

記者張嘉哲/綜合報導

入秋首波冷氣團到來，也意味著冬天已經來臨，不少人除了搬出厚重的棉被、外套之外，電暖爐、電暖毯等家電也要開始清理出籠。然而，其實近幾年，不少人在加裝冷氣的時候，選擇的機型都會直接選擇「冷暖氣機」，用起來更佳的方便不佔空間，在性價比上面CP值也更高，一名冷氣師傅就整理出安裝「冷暖氣機」的四大優點給民眾參考，讓你點亮冬天，不再冷到瑟瑟發抖！

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YouTube頻道「空調小教室」專門教學民眾一些有關空調的相關知識，由一名有七年資歷的冷氣師傅老柯專講，繼夏天變頻冷氣的選擇、清洗等多元的知識分享之後，這次要來分享「冷暖氣機」的優點跟缺點，提供給還在思考是否要選擇安裝的民眾參考看看。

▲設計師建議，要在廁所安裝冷氣沒有問題，一機可以多用，但建議安裝吊隱式冷氣，把冷氣藏在天花板內。（圖/記者張嘉哲攝）
▲現在不少人家中的冷氣都購買有「暖氣功能」的，直接解決一年夏天熱冬天冷的問題。（圖/記者張嘉哲攝）
🟡冷暖氣機比電暖爐還省電

老柯提到，如果你家是用冷暖氣機的話，電費會跟使用暖爐差蠻多的喔！聽過客戶分享，使用電暖爐一個月不誇張電費噴4000元，因為冷暖氣機是變頻的關係，所以跟你夏天開冷氣的電費差不多，因為冷氣的暖氣運作方式是，當你開冷氣的時候外機要散熱，所以當你開暖氣的時候，只是把外機的熱轉換過來室內機，就這樣而已。

🟡冷暖氣機安全性高

大家多少都有看過新聞，因為暖爐太靠近棉被導致起火燃燒的案例，過去就有主人開暖爐給柴犬吹結果就火災了。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲冷氣如果有「暖氣空能」的話，電費使用上會比電暖爐還要省，通常加裝冷暖氣機比一般冷氣多2000元左右，CP值相當高。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
🟡冷暖氣機省空間

台灣天氣溫度較低的時間不長，每年就用那幾個禮拜，因此不用暖爐的時候就擺在旁邊佔空間，相對冷氣掛在牆上，遙控器按下即可，不用再從倉庫拿出來使用。

🟡冷暖氣機價格實惠

其實電暖器價格差異非常大，還有分各種款式，分別是800元至上萬元都有，相對於冷氣有暖氣功能，只要多2000塊，這邊建議如果經濟允許，建議直接購買有暖氣功能的冷氣。

至於缺點的部分，老柯也表示「冷暖氣吹出來的風，直接吹到人的話，感受是會比電暖爐來的不舒服，不舒服的點是那個風，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人，但感受上還是看個人」；另外也要注意，空調暖氣是吹整個空間，容易忽略室內室外的溫差，如果穿的衣物比較少，一瞬間走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，也要特別注意。


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