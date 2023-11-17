冬天開電暖爐算外行！內行聰明買「1家電」更省電　師傅認了正解

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🟡冷暖氣機比電暖爐還省電
老柯提到，如果你家是用冷暖氣機的話，電費會跟使用暖爐差蠻多的喔！聽過客戶分享，使用電暖爐一個月不誇張電費噴4000元，因為冷暖氣機是變頻的關係，所以跟你夏天開冷氣的電費差不多，因為冷氣的暖氣運作方式是，當你開冷氣的時候外機要散熱，所以當你開暖氣的時候，只是把外機的熱轉換過來室內機，就這樣而已。
🟡冷暖氣機安全性高
大家多少都有看過新聞，因為暖爐太靠近棉被導致起火燃燒的案例，過去就有主人開暖爐給柴犬吹結果就火災了。
🟡冷暖氣機省空間
台灣天氣溫度較低的時間不長，每年就用那幾個禮拜，因此不用暖爐的時候就擺在旁邊佔空間，相對冷氣掛在牆上，遙控器按下即可，不用再從倉庫拿出來使用。
🟡冷暖氣機價格實惠
其實電暖器價格差異非常大，還有分各種款式，分別是800元至上萬元都有，相對於冷氣有暖氣功能，只要多2000塊，這邊建議如果經濟允許，建議直接購買有暖氣功能的冷氣。
至於缺點的部分，老柯也表示「冷暖氣吹出來的風，直接吹到人的話，感受是會比電暖爐來的不舒服，不舒服的點是那個風，一般建議開在23度不要開太熱，也盡量離遠一點不要吹到人，但感受上還是看個人」；另外也要注意，空調暖氣是吹整個空間，容易忽略室內室外的溫差，如果穿的衣物比較少，一瞬間走出戶外時，就有可能血管冷熱收縮導致中風，也要特別注意。