台灣5大銀杏「黃金雨」秘境公開　南投杉林溪絕美銀杏湖1秒到國外

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觀察近一年網友針對「銀杏地圖」相關話題討論，可以發現位於南投的「杉林溪森林園區」最受到網友熱議。園區內人工打造的銀杏湖畔，一側種植了大小銀杏，另一側則有水杉林立，彼此相互映襯，加上湖光倒影，絕倫美景讓銀杏湖成為園區的熱門景點。
就有網友分享到訪經驗，說道「紅黃綠各色交錯及湖畔風光，漫步銀杏步道彷彿異國風情」，引來網友紛紛留言「湖畔旁點綴著繽紛色彩，畫面美的讓人著迷」、「感受秋季金黃的浪漫情懷」，點出銀杏的金黃色澤十分迷人，在如詩如畫的倒影之下更增添了一股浪漫氛圍，彷彿漫步在國外。
武陵農場金黃樹海成打卡熱點
台中的「武陵農場」也是廣受討論的賞銀杏景點之一。每年11月，由綠色紛紛轉變為璀璨金黃色的銀杏葉，成為園區內的一大特色，總能吸引不少遊客慕名而來。有遊客分享「超美，好像在日本」、「很有秋天氛圍」，精心照料的銀杏葉沐浴在燦爛陽光下，金燦燦的絢爛光彩，讓這片銀杏林成了武陵農場秋季的打卡熱點。
另外，南投的「大崙山觀光茶園」，則堪稱擁有東南亞地區面積最大的銀杏森林，錯落在茶園中黃澄澄的銀杏構成了大崙山獨有的「金黃谷」景致，深秋後飄落的銀杏又會形成金黃步道，而山中偶有的霧氣更是讓不少人直呼宛若置身仙境。而南投鹿谷鄉的武岫農圃與嘉義阿里山的慈雲寺也都是熱門銀杏景點。