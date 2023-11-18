迷因新寵！ 阿拉柏沙蟒「長得有夠隨便」 薩卡班甲魚◉▼◉都輸
來自阿拉伯半島的「阿拉柏沙蟒」，一雙小小的眼睛和鰻魚尖頭，讓人不經懷疑造物主在打造牠時是不是趕著「下班」，才把牠隨便捏捏成形。台灣一名網友日前手繪5種不同角度的「阿拉柏沙蟒」圖，虧牠：「長得有夠隨便，隨便到感覺跟薩卡班甲魚有得比。」，堪稱蛇界諧星。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「空罐速寫社」公開社團，分享手繪5種不同角度的「阿拉柏沙蟒」圖，一雙小眼睛由不規則的圓圈與橫槓構造，尖尖的頭部前端還有招牌「X」花紋，手繪圖下方附上本尊蛇兩張對照圖，超傳神。
他直言：「我到現在還是覺得阿拉伯沙蟒長得有夠隨便，隨便到感覺跟薩卡班甲魚有得比。」貼文引發討論，網友紛紛留言「救命怎麼這麼可愛，還有哪些隨便的生物」、「怎麼長這樣」、「跟我的人生一樣隨便」、「我剛剛還在想這眼睛貼的好隨便，結果是真蛇._.」。
事實上，來自阿拉伯半島的阿拉伯沙蟒，是無毒無害的夜行性動物，牠們生性膽小，受到驚嚇時，就會躲回沙子裡，側顏看頭形如鏟子，有利牠們隨時鑽進沙中，一雙小小的眼睛和圓圓尖尖的頭部，看來特別沒有殺傷力。
而被原PO拿來與阿拉伯沙蟒比隨便的「薩卡班甲魚」（Sacabambaspis），生存在距今約4.7億年前的奧陶紀，芬蘭自然歷史博物館、還原古生物「薩卡班甲魚」模型並展示，被日本X（原推特）帳號「エピネシス」分享，因呆萌的「◉▼◉」表情爆紅，一度成為迷因界新寵，甚至還衍生各種以其來創作的梗圖，並攻佔到無數社群媒體中。