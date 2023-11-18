T+T另開新餐廳！詮釋「華人家鄉味」　Fine Dining見羹湯、獅子頭

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Circum- 開季菜單中的料理，皆埋藏著主廚團隊從小各自在台灣成長、在海外工作所累積的生活經驗，結合各自敏銳的味譜天份以及擅長的料理技法。首道菜色「七巧板 Tangram」，就來自於華人的益智童玩，菜色包含米泔湯，還有主廚們對華人保存食物智慧的致敬之作：梅漬蕃茄、雞卷、紅燒茄子、醉鮑魚、溏心蛋、紅油豬耳等菜色。
還有「回甘 Circle of Memory」，同時詮釋時間的藝術與Umami為華人風味定調的料理，主廚以魚皮蒸蛋的形式呈現，帶出每次和父母去吃辦桌，那道鮮美回甘的羹湯。他使用兩種不同的風乾魚皮，在分別經過泡發與酥炸後，搭配鮑魚高湯的蒸蛋，再用層層堆疊的花菇加乘時間孕育的鮮美滋味，一湯匙舀下入口，回憶便在舌尖上散開。
「出頭 The Golden Mean」同樣也很具故事性，主廚將經典手路菜「獅子頭」與菌類之王「黑松露」結合，並為這顆「頭」鑲上粵式芋餃，活靈活現出獅子的鬃毛，不僅增添華人最愛的芋香，也偷偷地揉進了對資本主義社會的詰問。
還有分屬兩道菜色的「團團圓圓 Twan Yuan Fun」，其一的「團團圓圓 Twan Yuan Fun-龍蝦伊麵」是重新演繹來自香港經典麵食「龍蝦伊麵」，通常會將經過上湯烹調的龍蝦，放在油炸伊麵上，但主廚改以「義式麵疙瘩（Gnocchi）」替代，風味上中西合璧。「團團圓圓 Twan Yuan Fun-和牛湯圓」則是將和牛與湯圓放入砂鍋中持續受熱，裡頭的醬汁以油潑辣子等製成，吃起來香辣惹味。
想吃到大馬華人的料理，還能到新開設的「池記」，由在台馬來西亞人池家瑋，於2014年開設池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理後，今年五月，於台北再創新品牌「池記茶餐廳」，主打大馬煮炒、燒臘，穿插嘛嘛檔菜色，有別於池先生生Kopitiam主打的大馬小吃。
其中的「煮炒」是大馬華人的一種餐飲型態，類似台灣的熱炒、合菜，池記延請在馬六甲從事煮炒、有十年廚藝經驗的華人主廚黎君福來台獨挑大樑，帶來咕咾肉、麥片蝦、Mami雞等風味菜。
池記設定為茶餐廳型態，具備茶餐廳多項特色：一、全天候的營業時間，如同香港茶餐廳般，應接不同時段有用餐需求的人，用餐時間從中午12:00至晚上22:00（最後點餐時間21:00）。二、同時提供飲品與餐食，如同香港茶餐廳，提供茶飲與咖啡，並有適合單人與多人用餐的菜色。三、如茶餐廳的卡座設計，加上整片落地窗，採光宜人，可欣賞池塘水景與魚兒悠遊，增添用餐氛圍。