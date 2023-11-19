天氣爆冷仍每晚爽開冷氣！「聰明理由」曝　電器行老闆認省一堆錢

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貼文一出，不少網友紛紛回應「有裝+1！變頻冷暖氣機超級好用」、「買冷暖氣機才是最聰明的，絕對比電暖爐省」、「今年也換了一台新的冷氣，師傅就推薦安裝有暖氣功能的機型了，以後應該是趨勢」、「很多人家裡老舊冷氣都沒暖氣功能，電暖爐真的很耗電」、「冷暖氣機兩用真的方便又不佔空間，記得換一級變頻的，電費就跟吹冷氣一樣喔！」
而《NOWnews》也實際採訪電器行的莊師傅，他透露「冷暖氣機的機型近幾年越來越多人在詢問，開機耗電量大概就是500至1000瓦不等，而且因為現在機型很多是一級變頻的關係，所以耗電量在進入達到設定溫度之後就會更低，比電暖爐還要更省錢。」
至於民眾冬天愛用的電暖爐，莊師傅則說「電暖爐的種類有非常多，不同種類耗電量有不同瓦數，大致是落在1000瓦至1400瓦不等，而且是穩定輸出且沒有暖房功能，用一個小時電費就要將近4元，如果是租屋族不是以台電計費的話更貴，因此冷暖氣機的CP值還是贏過電暖爐」。
YouTube頻道「空調小教室」老柯也曾經表示「如果你家是用冷暖氣機的話，電費會跟使用暖爐差蠻多！聽過客戶分享，使用電暖爐一個月不誇張電費噴4000元，因為冷暖氣機是變頻的關係，所以跟你夏天開冷氣的電費差不多」，而安裝冷氣時如果加裝有暖氣功能的話，大概也只多2000元就能省下大筆電費。