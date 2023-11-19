除濕機NG 7行為！「1習慣」每月電費恐多噴千元　達人授省錢祕訣

天氣爆冷仍每晚爽開冷氣！「聰明理由」曝　電器行老闆認省一堆錢

▲家中如果有安裝冷氣的人快檢查是否有「暖氣功能」，如果是一級變頻的機型，就不怕冷到也能省錢的渡過冬天！（圖／記者潘毅攝）
▲家中如果有安裝冷氣的人快檢查是否有「暖氣功能」，如果是一級變頻的機型，就不怕冷到也能省錢的渡過冬天！（圖／記者潘毅攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最近受到入秋首波冷氣團的影響，全台各地入夜及清晨都出現低溫，不少人厚重衣物、棉被都已經紛紛出籠，甚至電暖爐等家電也從倉庫搬出！就有人妻分享老公在很冷的時候還是會打開冷氣，仔細問其原因之後，才發現自家冷氣當時安裝的是「冷暖氣機」，不僅省電也讓空間溫暖不少，貼文引起熱烈迴響。

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一名網友在臉書社團「冷凍空調討論聯盟」貼文指出「這幾天天氣很冷，進房間看到老公把冷氣打開超困惑，問他為什麼要開冷氣，才發現原來我家去年換新冷氣時是加裝有暖氣功能的機型！想問冷暖氣有比電暖爐還要更省嗎？大家是否也有安裝經驗」。

▲設計師建議，要在廁所安裝冷氣沒有問題，一機可以多用，但建議安裝吊隱式冷氣，把冷氣藏在天花板內。（圖/記者張嘉哲攝）
▲現在不少人家中的冷氣都購買有「暖氣功能」的，直接解決一年夏天熱冬天冷的問題。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少網友紛紛回應「有裝+1！變頻冷暖氣機超級好用」、「買冷暖氣機才是最聰明的，絕對比電暖爐省」、「今年也換了一台新的冷氣，師傅就推薦安裝有暖氣功能的機型了，以後應該是趨勢」、「很多人家裡老舊冷氣都沒暖氣功能，電暖爐真的很耗電」、「冷暖氣機兩用真的方便又不佔空間，記得換一級變頻的，電費就跟吹冷氣一樣喔！」

而《NOWnews》也實際採訪電器行的莊師傅，他透露「冷暖氣機的機型近幾年越來越多人在詢問，開機耗電量大概就是500至1000瓦不等，而且因為現在機型很多是一級變頻的關係，所以耗電量在進入達到設定溫度之後就會更低，比電暖爐還要更省錢。」

▲不少人冬天都會把電暖爐搬出來使用，但冷氣師傅更推薦加裝「冷暖氣機」，表示使用上更省電、節省空間。（圖/爆廢公社）
▲不少人冬天都會把電暖爐搬出來使用，但冷氣師傅更推薦加裝「冷暖氣機」，表示使用上更省電、節省空間。（圖/爆廢公社）
至於民眾冬天愛用的電暖爐，莊師傅則說「電暖爐的種類有非常多，不同種類耗電量有不同瓦數，大致是落在1000瓦至1400瓦不等，而且是穩定輸出且沒有暖房功能，用一個小時電費就要將近4元，如果是租屋族不是以台電計費的話更貴，因此冷暖氣機的CP值還是贏過電暖爐」。

YouTube頻道「空調小教室」老柯也曾經表示「如果你家是用冷暖氣機的話，電費會跟使用暖爐差蠻多！聽過客戶分享，使用電暖爐一個月不誇張電費噴4000元，因為冷暖氣機是變頻的關係，所以跟你夏天開冷氣的電費差不多」，而安裝冷氣時如果加裝有暖氣功能的話，大概也只多2000元就能省下大筆電費。

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