房市／信義房屋打造多元共融職場　獲頒幸福企業金獎

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而當全球企業紛紛響應「DEI（Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融）」的職場文化，信義房屋也透過各式做法具體實踐多元共融，讓每位員工都能安心在工作場域中成就自己。自2015年以來，在信義房屋任職的女性員工近年占比逐步攀升至4成，其中，女性主管比例、從事業務職並獲得「新秀獎」肯定的女性，展現信義房屋持續致力於多元發展。
公平政策方面，信義房屋打破許多企業晉升只看年資、年齡的限制，「努力決定一切」，每季都舉辦店主管選拔、每半年舉辦業務區主管選拔，目前最年輕業務店經理24歲、最年輕業務區協理30歲，且因信義房屋全台直營及海外據點，無論基層或主管職，都有多元輪調機會，可以自主應徵內部職缺。
至於共融政策，近年信義房屋開放總公司幕僚單位彈性工時制度，每天上午7點半至10點間均可打卡上班，做滿8小時下班；輔以彈性福利「信福幣」能自主選擇想要使用的項目，涵蓋子女托育、家人長照、多元學習、健身房、購買電動機車等，既是鼓勵員工工作與生活平衡，也讓福利補助達到最大效益。除此之外，信義房屋近年也為數位人才特別打造了「數位轉型基地」，透過寬敞明亮的空間、不定時舉辦技術分享活動，打造更有效率、舒適的工作環境。
此次蟬聯「幸福企業」金獎，信義房屋表示，將持續以更具競爭力的薪酬福利、致力打造多元共融職場，為員工創造有安全感又具挑戰性的職涯舞台。