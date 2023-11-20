平均地權條例發威！桃園蘆竹新成屋居高不下　房價「超車預售屋」

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張旭嵐表示，蘆竹近年有許多預售新案，位於新興開發的A10山鼻站周邊，光今年1~8月就有7百多件，佔蘆竹預售屋交易近八成，不過因為地段稍偏，新市鎮機能還有待培養，因此房價容易受到政策波動；而蘆竹的成屋交易主要集中在發展較早、機能成熟的南崁商圈，因開發早，土地供給少，因此新成屋供給有限，只要有釋出，幾乎都很快成交，也讓蘆竹區的新成屋單價居高不下，進而使蘆竹出現新成屋房價高於預售屋的情況。
進一步觀察房價漲幅，扣除交易量不足的新屋區與復興區後，桃園市10個房市主要交易行政區當中，有8區的新成屋漲幅超車預售屋，其中以中壢的新成屋漲幅最大，今年8月均價38.8萬元，較年初時大漲17.6%。
台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，桃園因緊鄰雙北，但房價較雙北親民許多，在比價效應下，吸引雙北輕移民，尤其青埔、A7等地，因近年青埔高鐵特區不僅利多建設齊聚，且機能已臻完善，使當地新大樓廣受自住客青睞，移入人口多，低總價新成屋更顯搶手，也讓所在的中壢、大園及龜山等地，新成屋漲幅更加鮮明。
近期包括「新潤A18」、「太子馥1」，以及「冠德青璞匯」等新大樓社區，指名度都頗高，其中新潤A18單價約48萬元，太子馥1單價約42萬元，與機捷A19站共構的冠德青璞匯，近期成交單價更達53~55萬元左右，受青埔高單價新社區交易活絡帶動，中壢新成屋均價也跟著水漲船高。