內湖老公寓電梯「限乘3人」！按鈕驚見恐怖公告 外送員秒走樓梯
各地都有不少屋齡老舊的大樓、公寓，因為沒有設立管委會，因此公共區域的情況都需要讓住戶間自行協調，更加耗時費神。近期就有位外送員，親眼目睹送餐目的地大樓的老電梯「限乘3人」，按鈕上更看到恐怖公告，讓他嚇得直接選擇走樓梯，遭遇曝光也引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
一位外送員昨（19）日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享工作經歷，當時他收到一張訂單，客人住在內湖新明路的一處公寓大樓中，一進入便發現有設置電梯，但是卻十分老舊，一旁牆面還有大量裂痕，而當他仔細一看按鈕上的公告寫著「限乘3人，超重會停機受困」。
這讓外送員立刻嚇得大喊：「沒有不想，只有不敢」，最後選擇爬樓梯前往客人的家門口，而在交付餐點時，客人也坦言「我們也不敢搭」。
不少網友看完現場畫面後，也紛紛驚呼「牆壁裂成那個樣子，要搭進去很需要勇氣」、「電梯根本沒在保養吧」、「這電梯應該有四十歲了吧」、「是我也甘願爬樓梯了…我不想後面都不用送了」、「這電梯長得就像直通B18」。
事實上許多戶數不多的大樓及公寓，都會在遇到電梯要修繕時卡關，因為這是一筆龐大且驚人的費用，若沒有管委會居中協調，就很容易導致電梯年久失修。
其實過去劉韋德律師就曾解釋，即使社區沒有成立管委會，仍然要遵守《公寓大廈管理條例》，住戶可以先開區分所有權人會議，討論需修繕或要處理的議題，採多數決方式進行表決，由於依照管理條例第10條的規定，共用部分的修繕、管理、維護的費用，除非是可歸責於部分住戶的部分，否則應由區分所有權人按共有部分比例分擔。