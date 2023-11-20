大學生注意！信義房屋邀實習生探索職場　月領42K起找工作不茫然

信義房屋「分店實習計畫」，以正式業務同仁的培訓規格，給予學生完整的學習與指導，實際體驗職場，一步步了解不動產產業實務及探索個人職涯適性。實習期間會有專屬師父手把手帶領，學習房地產領域專業知識、最新市場趨勢，更有機會實際接觸客戶，訓練自身應對進退、口語表達能力，透過提前體驗職場環境、認識企業文化，不僅可以提升未來職場的就業競爭力，如順利轉正，等於畢業即就業，為畢業銜接就業奠下良好基礎，免除尋覓工作的徬徨。
信義房屋也貼心提供實習生，享有與正職員工相同的福利保障、培訓機制，也解決了大學生剛出社會最擔心的低薪問題，不僅每月保障月薪42,000元，畢業後若順利轉正，還能再拿到最高48,000元的獎學金，給足誠意邀請想挑戰自我的績優學子加入。
以2023年實習生為例，成功漢神店專員許育綺大方分享房仲工作心得，她說：在畢業前剛好看見信義房屋招募全時實習生計畫，決定給自己一個嘗試機會，喜歡尋找獎金制、高挑戰的工作內容的她，期待透過實習機會快速接觸不動產業界，實際進入後發現，信義房屋的學長姐與店長，時常給予即時的協助與幫忙，十分有感於公司秉持的「手心向下」文化精神，讓她能夠快速提升經驗值、開拓眼界。例如「與屋主溝通價格」一度是工作中非常困難的一環，但靠著學長姐分享過去成功與失敗的經驗，最後她一步步克服困難，不僅成功轉正，還拿到新人最難拿到的「新秀獎」。
信義房屋實習計畫將落在2024年2月20日至8月31日，歡迎全台大專院校不分科系的大四學生加入，實習期間總計6個月，地點落在雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄6個地區，即日起至12月31日前皆可投遞履歷報名，詳情則可上信義房屋人才招募網站查詢。想要探索未來職涯的學生，不妨多方參考，給自己開拓眼界的機會！
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